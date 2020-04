Giulia De Lellis torna a parlare:”Periodo distante dai social”, ecco perchè (Foto)

Negli ultimi giorni Giulia De Lellis è stata al centro del mondo del gossip. Il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante ha riempito le pagine dei giornali specializzati e spaccato i social. Sui social i follower si sono divisi e spaccati. I fan dei damellis sono a dir poco felici della situazione. In molti, però, sono convinti che si tratta di un riavvicinamento mediatico e non realmente spinto dai sentimenti.

C’è chi, invece, sembra decisamente seccato del fatto che il dj veronese e l’influencer continuino con questo tiro e molla solo ed esclusivamente per un ritorno mediatico. Giulia De Lellis sta vivendo la quarantena insieme con Andrea Damante ed è rimasta lontana dai social per qualche tempo. E’ stata lei stessa influencer ad annunciare il motivo di tale scelta non appena ritornata su instagram.

Il lungo tira e molla tra Giulia e Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse.

Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata la prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto mentre i due erano intenti a rientrare a casa dopo aver fatto la spesa.

Le parole di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è tornata nelle scorse ore sui social. La bella influencer ha spiegato che ha deciso di prendersi un periodo di pause da instagram. Il motivo è molto semplice, per cercare di concentrarsi sui prossimi impegni e programmi lavorativi, che ovviamente saranno legati all’evoluzione dell’emergenza.

Nella sua diretta, come hanno sempre fatto sin qui, non ha fatto alcun riferimento ad Andrea Damante. Le male lingue pensano che il tutto sia legato a qualche ospitata o esclusiva che potrebbe esserci non appena finirà l’emergenza.