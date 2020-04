Dragon Ball Super: cosa ci proporrà la nuova saga?

Dragon Ball Super è il sequel canonico della serie Z, che va a soppiantare l’apocrifa serie GT, andata in onda in Giappone nel 1996. Un anime scoppiettante, che ha conquistato i fan per l’introduzione del concetto di divinità che, nel corso delle serie precedenti, era stato già analizzato, ma in maniera abbastanza marginale. La serie Super ha fornito Dragon Ball di nuova giovinezza, grazie alle nuove avventure ideate da Toyotaro ed Akira Toriyama.

Dragon Ball Super: una serie che divide i fan

Dragon Ball Super, pur dando nuova linfa vitale al franchise ideato da Akira Toriyama, non ha lasciato contenti tutti i fan. C’è chi ha apprezzato le nuove idee da parte dei creatori, chi invece le ha screditate, chi invece ha visto il tutto con la consapevolezza che fosse un anime creato per puro scopo commerciale. Eppure, c’è un elemento che accomuna la maggior parte degli appassionati: il buon rendimento dell’ultima saga narrativa in versione manga, quella di Moro, partita nel 2018.

“Il prigioniero della pattuglia galattica” ha saputo portare sulla scena un villain carismatico, orrendo alla vista e molto diverso da quelli visti in precedenza. Un nemico che vive da migliaia (se non milioni) di anni, ancor prima che si aprisse il sipario sulla lunga storia di Dragon Ball. Un essere di gran lunga antecedente alla nascita di Goku e i suoi amici. Moro, essere alieno dalle sembianze caprine, risulta al momento il guerriero più potente mai apparso nel corso della storia.

L’allenamento di Goku e Vegeta

Tuttavia, a colpire in positivo i fan, non è solamente la presenza di Moro, ma anche altri elementi come l’allenamento intensivo di Goku e Vegeta e l’imminente risveglio dell’ultra istinto da parte del protagonista. Non dimentichiamo, inoltre, l’immenso potere spirituale del pianeta Yardrat che Vegeta ha molto probabilmente acquisito. La strada è ancora lunga, molti misteri devono essere ancora risolti e la battaglia contro il pericolosissimo Moro è lungi dall’essere terminata.

Su cosa verterà la prossima saga?

Pur non essendo ancora terminata l’attuale saga di Dragon Ball Super, i fan già pensano alla probabile continuazione della storia dopo Moro. Alcuni utenti social come l’artista GobliMaBoi ha voluto fare una sua previsione, tramite la creazione di una fan art. Il disegno ritrae Goku in versione Super Saiyan Blue, in compagnia di Broly, Caulifa e Kale.

GobliMaBoi ha immaginato una nuova saga in cui i saiyan si allenano sotto la guida del protagonista della serie. È probabile che Broly e Kale abbiano intenzione di allenarsi per il pieno controllo della loro forma Berserk. L’artista di Twitter ci avrà azzeccato? Come direbbe Battisti: “Lo scopriremo solo vivendo!”