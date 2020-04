Elettra Lamborghini vuole diventare madre, ma c’è un ostacolo da superare: “Purtroppo non…”

La quarantena di Elettra Lamborghini

La quarantena si sta prolungato più del previsto, quindi è normale che la noia sopraggiunge. Oltre a realizzare delle dirette, molti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo accettano di rispondere a delle domande poste dai follower di Instagram.

Ad esempio, di recente lo ha fatto Elettra Lamborghini, l’ereditiera reduce dalla partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo col brano ‘Musica e il resto scompare’. Un seguace in particolare le ha chiesto se ha desiderio di avere dei figli in futuro. La risposta dell’ex giudice di The Voice of Italy ha spiazzato tutti.

Il grande desiderio di diventare madre

Di solito Elettra Lambirghini posta delle foto e delle clip un po’ superficiali mostrando il suo lato ironico. Mentre nelle ultime ore ha spiazzato tutti coloro che la seguono sul social network rispondendo a dei questiti abbastanza profondi. Alla domanda se un giorno vorrebbe avere una sua famiglia, quindi dei figli, la ricca ereditiera ha risposto così: “Sì, ma non è facile”. Inoltre la donna ha aggiunto una emoction che rappresenta una faccina triste. Subito dopo un altro utente le ha chiesto se sarebbe disposta ad adottare un bambino.

A quel punto l’ex giudice di The Voice of Italia ha replicato in questo modo: “Vorrei adottare ma bisogna essere sposati da almeno tre anni e seguire altre mille regole”. Sembra proprio che la romagnola abbia tanta voglia di diventare madre, con molta probabilità molto preso lei e il suo fidanzato Afrojack ci sorprenderanno sposandosi e poi creando una famiglia.

Elettra Lamborghini e i contenuto ironici su Instagram

E a proposito del suo compagno Afrojack, quest’ultimo da oltre un mese è insieme ad Elettra Lamborghini. I due, infatti stanno trascorrendo insieme la quarantena per il Covid-19. Per ammazzare il tempo la ricca ereditiera contunia a postare su Instagram, dove è seguita da oltre 5,5 milioni di follower, dei contenuto molto divertenti.

Ad esempio qualche settimana ha ha postato uno scatto, ovviamente col fotomontaggio, dove appare seduta su una sedia con evidenti chili in eccesso. La cantante ha voluto ironizzare sul fatto che la detenzione in casa la sta facendo ingrassare.