Paura per Martina Colombari, l’attrice preoccupa tutti per la sua eccessiva magrezza: “Va tutto bene?” [FOTO]

Martina Colombari e le pulizie primaverili

Martina Colombari stra trascorrendo la quarantena per Covid-19 insieme al compagno Billy Costacurta. Avendo molto libero, l’attrice ed ex modella realizza spesso delle dirette su Instragram facendo compagnia ai follower. Sul social network si mostra mentre è intenta a fare le pulizie di casa, cucinare, ma anche fare degli esercizi fisici per smaltire quello mangiato a Pasqua e Pasquetta.

Ma di recente l’ex Miss Italia ha fatto spaventare il seguaci a causa di uno scatto che ha postato sul suo canale personale. La donna si è fatta vedere in temuta casalinga, ovvero con i calzoncini da basket e canottiera. Ma quello che ha stupito il popolo del web è l’eccessiva magrezza della Colombari. Cosa le sta accadendo?

L’ex Miss Italia troppo magra: i fan preoccupati

Nelle ultime ore la bella Martina Colombari si è mostrata sul social network mentre è intenta a fare delle faccende domestiche, come una comune mortale. Anche lei sta facendo le pulizie primaverili, stendendo i panni.

Al fianco della foto in questione l’ex Miss Italia ha scritto l seguente didascalia: “Nell’atto di ultimare i lavori pasquali, un bacio e tanti auguri a tutti“. Ma la nota attrice è apparsa diversa dal solito, ovvero molto magra rispetto al passato. Cosa sta accadendo alla moglie dell’ex calciatore e commentatore sportivo Billy Costacurta?

Martina Colombari non replica alle curiosità dei follower

I follower di Martina Colombari si sono preoccupati nel vederla eccessivamente magra. A quel punto sotto la foto in questione sono iniziati ad arrivare i primi commenti. In tanti le hanno chiesto cosa le sta accadendo, che dovrebbe magiare di più perché sembra cadaverica e scheletrica.

Insomma, il popolo del web considera l’ex Miss Italia in sottopeso. In tutto questo la diretta interessata non ha dato nessuna soddisfazione, infatti è rimasta in silenzio non dando nessuna spiegazione. Ricordiamo che la Colombari da tempo ha adattato un certo tipo di alimentazione, inoltre è una donna super attiva e che pratica tanto sport. Ecco il post in questione: