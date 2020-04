“Tale madre tale figlia, il Ken umano…”: Jasmine Carrisi brutalmente offesa, il paragone con Loredana Lecciso [FOTO]

La quarantena di Jasmine Carrisi

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso si sta annoiando in questa lunga quarantena per Covid-19. E’ naturale visto che la bella Jasmine ha solo 18 anni e sente la mancanza degli amici e del suo ipotetico fidanzato. La ragazzina trascorre il suo tempo ascoltando musica, facendo delle lunghe passeggiate nella Tenuta di Cellino San Marco, giocando col suo cagnolino e realizzando delle foto che poi posta su IG.

E a proposito di social network, la sorella maggiore di Bido ha un grosso seguito al punto che in passato lo ha sfruttato per fare l’influencer. Oltre a tantissimi complimenti, la giovane riceve anche numerose critiche, alcune molto feroci.

Il nuovo post della 18enne scatena l’ira dei detrattori

In questo periodo Jasmine Carrisi è particolarmente attiva sul suo account Instagram. Ad esempio nelle ultime ore la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha condiviso un paio di scatti scatenando una serie di critiche da parte degli haters. Nello specifico si vede la 18enne che è appena uscita dalla cabina doccia indossando un morbido accappatoio bianco. La ragazza si mostra in versione acqua e sapone, quindi senza un filo di trucco. C’è da dire che la Carrisi Junior è di una bellezza imbarazzante e in tanti lo hanno sottolineato.

Tuttavia alcuni leoni da tastiera hanno sollevato una serie di polemiche. Un internauta l’ha paragonata al Ken umano, mentre altri sono convinti che la giovane sia ricorsa ad alcuni ritocchini estetici. Addirittura c’è chi le ha puntato il dito contro dicendole che tale madre (Loredana Lecciso) tale figlia. (Continua dopo il post)

Jasmine Carrisi: social, televisione e pure cinema

La bella Jasmine ha raggiunto una popolarità non solo sui social ma anche sul piccolo schermo. Grazie ai suoi genitori Loredana Lecciso ed Al Bano, la 18enne spesso viene invitata a partecipare a dei salotti televisivi. Oltre alle varie ospitate da Barbara D’Urso, qualche mese fa è stata anche in Rai, ovvero a Vieni da me di Caterina Balivo.

Inoltre, anche se giovanissima, la sorella di Bido ha già avuto un’importante esperienza cinematografica realizzando un film in costume. In poche parole la ragazza ha tutte le carte in regola per far parte nel mondo dello spettacolo.