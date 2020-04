Carlo Pietropoli, il suo trono è stato definitivamente annullato?

Prima che il Coronavirus impattasse sul nostro Paese al punto da rendere necessario lo sconvolgimento dei palinsesti televisivi, Carlo Pietropoli era tra i tronisti del trono classico di Uomini e Donne. Adesso che il programma sta per ripartire, i fans hanno un dubbio: il tono di Carlo è stato annullato?

Gli indizi parrebbero esserci tutti dal momento che non si è detto nulla in riferimento ai vecchi troni. Eccezion fatta, naturalmente, per quello di Giovanna Abate. La ragazza, infatti, parteciperà insieme a Gemma Galgani alla nuova versione di Uomini e Donne.

Carlo Pietropoli, scelta “saltata”

Carlo Pietropoli aveva quasi concluso la sua esperienza sul trono. Prima della sospensione forzata, infatti, era vicinissimo alla scelta. Anche se non lo abbiamo mai visto perché le puntate registrate in tal senso non sono mai andate in onda, il barman veneto aveva deciso di eliminare tutte le corteggiatrici fatta eccezione per Ginevra e per Cecilia Zagarrigo. Quest’ultima, in particolare, lo aveva colpito anche se tra i due ragazzi vi erano state non poche discussioni. È chiarissimo, comuque, il fatto che il giovane fosse vicino alla scelta.

Nelle ore immediatamente successive alla sospensione era circolata la voce che Carlo Pietropoli avesse addirittura scelto a porte chiuse. Scelta, che comunque, non è mai stata trasmessa e di cui, quindi, non si è mai avuta una conferma ufficiale. Considerato, dunque, che il trono è rimasto letteralmente sospeso, cosa accadrà adesso? Ci sarà spazio anche per lui nel nuovo format della trasmissione?

Una seconda possibilità

Sapere con certezza cosa accadrà a questo punto è praticamente impossibile. Pare probabile che in futuro anche Carlo Pietropoli farà parte del nuovo format di Uomini e Donne. Qui potrà continuare (via chat) la conoscenza con le due corteggiatrici rimaste potendo anche decidere di chiamare altre ragazze. Un percorso, quindi, che non è stato delineato ma che potrebbe prendere tante strade differenti.

Possibile, a questo punto, che il trono sia stato annullato completamente e che Carlo Pietropoli dovrà ricominciare non appena sarà possibile riprendere il trono classico così come lo conosciamo. E per questo, si suppone, sarà necessario attendere la prossima stagione inoltrata. Con la messa in onda delle nuove registrazioni, comunque, potremmo saperne di più.