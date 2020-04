Jennifer Lopez pronta alle nozze, si sposerà in Italia

Jennifer Lopez, meglio conosciuta come J.Lo, è tra le attrici e cantanti newyorchesi più conosciute. La donna ha deciso, nelle ultime settimane, di sposarsi per la quarta volta. Porterà all’altare il suo attuale compagno, lo sportivo Alexander Rodriguez, con cui è impegnata da quasi 4 anni. Questo sarà il quarto matrimonio per la 51enne americana che ha comunicato anche di aver scelto la location.

Tra tutti i posti dove Jennifer Lopez avrebbe potuto sposare il suo Alexander, la cantante ha deciso di farlo nel Bel Paese. Una notizia che fa piacere ai fans dopo le critiche dei giorni scorsi per la presunta violazione della quarantena da parte della donna.

Jennifer Lopez, vita sentimentale travagliata

La vita sentimentale di Jennifer Lopez è stata alquanto travagliata. Non è un caso, infatti, se il prossimo sarà il quarto matrimonio. La cantante si è sposata per la prima volta nel 1997 con un cameriere cubano con il quale ha poi divorziato nel 1998. Il secondo matrimonio è datato 2001 e termina, come il precedente, dopo due anni di unione. Il terzo matrimonio, con Ben Affleck, è stato annullato prima della sua celebrazione.

Il terzo matrimonio ufficiale è quello, invece, con l’amico Marc Anthony da cui, nel 2008, ha avuto due gemelli. Anche questa storia, però, finisce con un divorzio nel 2014. Dal 2016 è impegnata con Alexander Rodriguez, ex giocatore di baseball, con cui si sposerà appena finita l’emergenza Covid-19.

Matrimonio all’italiana

È l’Italia la cornice scelta da Jennifer Lopez per il suo quarto matrimonio. Una notizia ufficializzata nelle scorse ore da Us Weekly ma di cui, però, non si conoscono ancora i dettagli. Date le problematiche legate alla diffusione attuale del Covid-19, non è stata comunicata la data delle nozze che, quindi, verrà ufficializzata più in là nel tempo.

“Vorrei sposarmi in chiesa questa volta. Non mi sono mai sposata in chiesa” ha dichiarato JLo che, quindi, si sposerà in una chiesa italiana. Fino a qualche tempo fa, Miami era la location favorita. La coppia, però, ha smentito le voci e annunciato di aver scelto l’Italia. Che sia questa la volta buona dove il Bel Paese porterà fortuna a JLo dopo ben 3 matrimoni falliti?