Luca Vismara, dedica d’amore alla nonna scomparsa, “Le devo il sorriso…” (Foto)

Luca Vismara, cantante noto per la sua partecipazione prima ad Amici di Maria De Filippi e poi all’Isola dei Famosi, dove si è classificato terzo, ha recentemente subìto un grandissimo lutto. Una perdita che indubbiamente lo segnerà per tutta la vita e a cui ha voluto dare il giusto omaggio con un post dedicato alla sua cara nonna.

È proprio la nonna ad averlo lasciato, il 28 febbraio scorso. Una nonna a cui Luca Vismara era legatissimo e che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 96 anni. Una perdita che, però, il cantante non ha reso nota fin dal primo momento forse perché, in un momento come quello che stiamo vivendo, con l’emergenza Coronavirus, sono in tanti a piangere un parente morto. Cos’ha scritto il giovane Luca all’amata nonna? Vediamolo.

Luca Vismara, l’importanza della famiglia

Luca Vismara è un ragazzo giovane che, nonostante la giovane età, ha partecipato già sia ad Amici di Maria De Filippi che all’Isola dei Famosi. Ma il cantante non è solo questo, è soprattutto un ragazzo molto legato alla famiglia con cui ha un rapporto bellissimo. La nonna Carla, in particolare, rappresentava tutto per lui, era un punto di riferimento da cui era difficile poter prescindere. Eppure, il 28 febbraio scorso, l’anziana è venuta a mancare gettando Luca Vismara nella disperazione.

Trascorso più di un mese da quel momento, il giovane ha deciso di dedicare un post molto emozionante alla nonna che, in questi giorni, avrebbe spento 96 candeline. Parole bellissime che giungono dritte al cuore e che accompagnano una foto bellissima che la dice tutta sul legame fortissimo tra il giovane Luca e la sua nonna. Le loro mani, le une nelle altre, intrecciate.

Il dolce messaggio per la nonna

È un fiume in piena Luca Vismara nel messaggio che, su Instagram, ha deciso di dedicare alla sua nonna. Una perdita, la sua, che l’ha segnato nel profondo nonostante sia riuscito a salutarla, con un funerale normale, contrariamente a quanto sta succedendo a tanti italiani.

“Ho perso mia nonna” esordisce il ragazzo. Poi prosegue “Oggi avrebbe compiuto 96 anni, sarebbe stato il suo compleanno”. “Chi l’ha conosciuta”, scrive commosso, “sa che il suo sorriso era così travolgente che mi è tuttora impossibile pensarla senza farlo(..). Le devo il sorriso, sorriso che mai nessuno potrà levarmi”.