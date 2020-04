Francesco Facchinetti finisce nei guai, arriva la denuncia: ecco cosa è successo

Francesco Facchinetti denunciato

Nelle ultime settimane Francesco Facchinetti è finito più volte al centro dell’attenzione mediatica. Prima della quarantena l’ex dj è stato coinvolto in una rissa in mezzo alla strada che vedeva due ragazzi italiani che insultavano un uomo cinese.

In quell’occasione l’ex di Alessia Marcuzzi diede un ceffone ad uno dei due. Ora, invece, il produttore musicale è stato denunciato dopo aver rotto il naso ad una persona che stava picchiando il proprio cane. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Frattura il naso ad un uomo che picchiava il suo cane

In più di un’occasione Francesco Facchinetti, a causa del suo essere irascibile, si è fatto giustizia da solo senza ricorrere alle forze dell’ordine. Più volte il musicista si è fatto scudo delle persone più deboli che vengono maltrattati e bistrattati da coloro che si sentono forti. Questo suo carattere, però, di recente le ha creato qualche grattacapo ricevendo anche una denuncia.

A rivelarlo ci ha pensato lui stesso attraverso un lungo sfogo su Instagram e Facebook. L’ex dj ha consigliato i fan di non seguire il suo esempio, anche se l’uomo non si è per niente pentito del suo gesto. A quanto pare il figlio di Roby, componente dei Pooh, è stato costretto a sborsare una penale molto salata per aver fratturato il setto nasale ad un uomo che stava maltrattando il suo cane in strada.

La denuncia e la vicenda del cinese malmenato da due italiani

Attraverso i suoi canali social Francesco Facchinetti ha detto: “Una volta ho malmenato un signore che faceva violenza sul suo cane e, purtroppo, nella colluttazione gli ho rotto il naso. Sono stato denunciato e ho dovuto pagare perciò non fatevi giustizia da soli. Non è una cosa sana”.

Mentre qualche settimana fa, agli inizi della pandemia da Covid-19 il musicista era intervenuto ad una rissa tra due italiani e un cittadino cinese. I ragazzi avevano insultato quest’ultimo accusando di essere il portatore del virus. Dopo aver difeso l’anziano Facchinetti aveva realizzato una clip postata sui suoi canali social dicendo: “Vado abbastanza fuori di testa quando vedo delle persone indifese”.