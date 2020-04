Veronica Burchielli spiega la bestemmia e i rumors su Iannone, interviene la madre: “Assolutamente no”

In queste ore si sta molto discutendo di una presunta bestemmia che Veronica Burchielli avrebbe pronunciato mentre era intenta a tagliare una fetta di torta. Il polverone sollevato è stato davvero notevole, al punto che è stato necessario e doveroso un intervento da parte della diretta interessata.

Poche ore fa, infatti, la ragazza ha voluto chiarire la questione e ne ha approfittato per smentire anche le voci sul flirt con Andrea Iannone. Per avvalorare ulteriormente la sua posizione, è intervenuta anche la madre dell’ex tronista.

Il chiarimento sulla bestemmia e l’intervento della mamma di Veronica

Veronica Burchielli si è trovata suo malgrado al centro di una polemica poiché i fan si sono resi conto di una frase che ha tutta l’aria di essere una bestemmia. L’espressione, chiaramente, non si sente in modo pulito, ma riascoltando il video potrebbe sembrare proprio così. L’ex tronista, però, dopo essere stata sopraffatta dalle accuse, ha deciso di chiarire la questione. Nel corso delle IG Stories si è molto arrabbiata ed ha negato di aver bestemmiato.

Inoltre, ha spiegato che se lo avesse fatto realmente, non avrebbe mai caricato quella storia sui social. Dato che, invece, non è affatto così, l’ha pubblicata tranquillamente. Dopo poco è intervenuta anche sua madre la quale ha detto che sua figlia non si sarebbe mai permessa di dire una cosa del genere considerando la famiglia da cui proviene e l’esempio di rispetto ed educazione che ha sempre ricevuto.

La Burchielli chiarisce il capitolo Iannone

Considerando il momento di sfogo a causa della bestemmia, Veronica Burchielli ne ha approfittato per chiarire, una volta per tutte, anche le insinuazioni relative ad un presunto flirt tra lei e Andrea Iannone. Nel caso specifico ha reputato assolutamente di cattivo gusto chi ha messo in circolo questi rumors. Anche perché lei si era appena lasciata con Alessandro Zarino.

Infine, ha ribadito di essere un’appassionata di moto, ragion per cui segue da sempre l’ex della De Lellis e molte volte le è capitato di mettergli dei like. Pertanto, anche quest’altro pettegolezzo è stato smentito. Gli utenti dei social la lasceranno finalmente in pace?