Ascolti tv 15 aprile: Maria De Filippi e Tu si que vales batte Alberto Angela, Striscia batte Amadeus

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 15 aprile sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la prima puntata in replica di Tu si que vales con Maria De Filippi. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso un nuovo appuntamento con le repliche di Meraviglie – La Penisola dei Tesori con Alberto Angela.

Nel pomeriggio La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 15 aprile 2020

Su Rai Uno le repliche di Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 3.484.000 spettatori pari al 12.6% di share. Canale 5 la replica di Tu si que vales ha raccolto davanti al video 3.630.000 spettatori pari al 17.3% di share. Rai Due Maltese – Il Romanzo del Commissario in replica ha interessato 1.464.000 spettatori pari al 5.3% di share. Italia 1 Il Mondo Perduto – Jurassic Park ha intrattenuto 1.929.000 spettatori (7%).

Su Rai Tre Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.065.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. Rete 4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.134.000 spettatori con il 4% di share. La7 Atlantide – Effetti Collaterali ha registrato 574.000 spettatori con uno share del 2%. Tv8 la finale di Antonino Chef Academy segna 705.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Vi Presento i Nostro ha raccolto 536.000 spettatori con l’1.9%.

Gli ascolti dell’access prime time di mercoledì 15 aprile 2020

Su Rai Uno la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.190.000 spettatori con il 17.1%. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.630.000 spettatori con uno share del 18.5%. Rai Due TG2 Post ha ottenuto 1.560.000 spettatori con il 5.1%. Italia 1 CSI ha registrato 1.552.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai Tre Non ho l’Età raccoglie 1.163.000 spettatori con il 4% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 993.000 spettatori pari al 3.3%.

Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.553.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.580.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.428.000 spettatori (8%). Tv8 Guess My Age ha divertito 712.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 544.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.028.000 spettatori (15.1%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.460.000 spettatori (18.6%). Invece su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.821.000 spettatori (14.4%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.272.000 spettatori (18.3%).