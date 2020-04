Amici 19: bufera su Nicolai dopo l’attacco ad Alessandra Celentano, i fan del ballerino in rivolta

Il post contro Alessandra Celentano di Nicolai ha creato scompiglio sui social. Gli stessi fan del ballerino non hanno accettato le sue parole

Amici 19: Nicolai a sorpresa contro Alessandra Celentano

Nicolai Gorodiskii ha scombussolato le dinamiche del programma quando è entrato ad Amici 19. Il ballerino ucraino è entrato nella scuola nella fase pomeridiana a ridosso del Serale, il suo carattere scontroso e spesso irrispettoso hanno creato polemiche all’esterno. Il fatto che nessuno lo riprendesse, che la stessa Maria De Filippi non dicesse nulla, che i professori lo elogiassero senza punirlo ha fatto pensare alle persone che Nicolai fosse raccomandato.

Solamente Timor Steffens si è ribellato al suo comportamento fortemente irrispettoso, ma gli altri professori, compresa Alessandra Celentano, non sono mai intervenuti se non per dire cose positive. È proprio per questo che l’attacco che Nicolai ha rivolto ad Alessandra Celentano ha sorpreso tutti.

Qualche giorno fa il ballerino ha scritto un post sul suo profilo Instagram in cui faceva il nome di Alessandra Celentano come una cattiva insegnante. A lui “non frega niente di piacere a gente come lei, che non ha saputo insegnargli niente, che gli ha buttato m*** addosso”. Queste le parole di Nicolai che, però, hanno scatenato le reazioni anche dei suoi fan.

Nicolai non cambia: le polemiche

Il post ha generato scompiglio sui social. Nicolai era cambiato nell’ultima settimana del talent e aveva mostrato un carattere più dolce, di compagnia, abbandonando le polemiche e gli scontri. Invece, come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Anche settimane dopo la fine del programma il ballerino ha sferrato un attacco alla maestra del tutto immotivato, secondo chi ha commentato sotto al suo post. Infatti, la Celentano non ha mai criticato Nicolai. Ha solamente detto di preferire Javier a lui, ma ha sempre riconosciuto il suo talento.

Molti fan del ballerino non hanno accettato le sue parole. Gli hanno scritto e fatto notare che aveva detto cose totalmente fuori luogo, che la maestra non lo aveva mai attaccato, e che se aveva detto che era cambiato lo doveva dimostrare anche su queste cose. Insomma, Nicolai continua a fare mosse sbagliate, non credete?