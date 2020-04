GF Vip: Adriana Volpe svela la verità sull’abbandono di Andrea Montovoli

La conduttrice ha rivelato un aneddoto e delle confessioni di Andrea Montovoli che sono sfuggite al pubblico. Ecco perché l’attore ha abbandonato il programma

GF Vip: c’è un altro motivo dietro l’abbandono di Andrea Montovoli

Chi ha seguito la quarta edizione del Grande Fratello Vip sa che ci sono state diverse squalifiche e diversi ritiri volontari dal programma. Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia hanno subìto provvedimenti da parte della produzione. Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti e Andrea Montovoli, invece, si sono ritirati spontaneamente.

Andrea Montovoli, in particolare, è riuscito a parlare di una cosa del suo passato molto dolorosa. L’attore ha rivelato di aver fatto degli errori da giovane e per questo di essere stato in carcere alcuni mesi. Proprio lì si è poi avvicinato al mondo della recitazione.

Parlare di questo dolore, che sapevano solamente in pochissime persone, l’ha fatto giungere alla conclusione di aver portato a termine il suo percorso nel reality. La sua vittoria era potersi liberare di quel peso e renderlo un esempio per i giovani. Ma adesso è spuntata la versione di Adriana Volpe, che ha svelato altri motivi dietro all’abbandono di Andrea.

Adriana Volpe rivela i veri motivi dell’abbandono di Andrea Montovoli

Adriana Volpe ha rilasciato recentemente una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Ebbene, in questa occasione ha parlato a lungo di Andrea Montovoli. Per lei la sua uscita dalla Casa è stato un duro colpo, ad alcuni concorrenti Andrea è mancato molto nelle settimane successive.

La conduttrice ha poi svelato una cosa completamente inedita. Lei ha fatto di tutto per convincere l’amico a non lasciare il reality. Una sera si è seduta con lui e ha cercato di capire meglio i pensieri dell’attore. Lui le ha confessato che non andava via solamente per la confessione sul suo passato, ma anche perché aveva paura delle sue reazioni all’interno della Casa.

Montovoli non accettava alcune dinamiche, alcuni concorrenti e aveva paura di avere reazioni di rabbia che l’avrebbero portato a rompere qualcosa. Adriana a quel punto ha preso un piatto e l’ha buttato a terra facendogli vedere che non sarebbe successo nulla, al massimo la produzione avrebbe deciso di toglierlo dal compenso. Ma Andrea ha parlato di “visione egoistica” e non ha cambiato idea. Alla fine Adriana ha dato ragione a lui, ma voi che cosa ne pensate?