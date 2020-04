Uomini e Donne, Raffaella Mennoia fa spoiler sul 20 aprile: “Sarà al passo con i tempi” (FOTO)

L’attesa sta quasi per terminare, lunedì 20 aprile tornerà in onda Uomini e Donne in una versione tutta particolare e Raffaella Mennoia ha fatto qualche spoiler in più. A raccontare la dinamica di quanto andrà in onda ci aveva già pensato Maria De Filippi attraverso un videomessaggio dedicato a Gemma e Giovanna.

A dare qualche informazione aggiuntiva, però, ci ha pensato anche la caporedattrice del programma. La donna ha registrato delle Instagram Stories per cercare di soddisfare la curiosità dei numerosi fan. Vediamo tutti i dettagli.

Gli spoiler di Raffaella Mennoia

Poco fa la caporedattrice Raffaella Mennoia ha fatto spoiler in merito al ritorno di Uomini e Donne. La protagonista ha spiegato che tutta la redazione si è data molto da fare allo scopo di intrattenere il pubblico regalando qualche momento di spensieratezza. Naturalmente, la Mennoia ci ha tenuto a chiarire che il talk show non sarà affatto come al solito, ma si tratterà di una versione diversa e al passo con i tempi.

La registrazione è stata effettuata in questi giorni e, ovviamente, tutti sono stati costretti ad attenersi alle disposizioni governative sul tema COVID-19-. Per questo motivo è normale che ci sono state molte limitazioni. Ad ogni modo, la collaboratrice della De Filippi ha detto di essere soddisfatta e, soprattutto, molto curiosa di scoprire la reazione dei telespettatori. Come già detto, le protagoniste indiscusse saranno Gemma e Giovanna, le quali conosceranno dei corteggiatori attraverso la scrittura. (Continua dopo la foto)

Uomini e Donne al passo con i tempi

Considerando il divario di età esistente tra le due donne, ne consegue che saranno messe a confronto due generazioni completamente differenti e due modi di relazionarsi opposti. Questo dovrebbe contribuire a rendere ancora più interessante la trasmissione. Raffaella Mennoia non ha potuto fare ulteriori spoiler su Uomini e Donne, pertanto non ci resta che attendere la messa in onda di lunedì.

Intanto, molti fan sono entusiasti di questo ritorno. Gianni Sperti, ad esempio, ha condiviso alcuni dei messaggi più belli volti ad elogiare lo spirito d’iniziativa e l’intraprendenza di chi lavora dietro le quinte del talk. Anche in un momento così difficile, si è deciso di tornare adeguandosi alle norme vigenti e questo è un punto decisamente a favore di tutta la squadra di Queen Mary.