“Non puoi farlo…”: Flavio Insinna frenato, il ‘rimprovero’ degli autori de L’Eredità [VIDEO]

Flavio Insinna realizza una nuova anteprima

Da qualche giorno le repliche del game show L’Eredità sono anticipate da delle clip realizzate da Flavio Insinna e trasmesse nell’anteprima. Nella puntata in onda mercoledì 15 aprile 2020, l’attore romano ha ironizzato con i suoi fan mostrandosi mentre era intento a fare dell’attività fisica all’interno della sua abitazione.

Il professionista stava facendo finta di fare dei sollevamento pesi ma solo con delle bottiglie d’acqua. Nella clip trasmessa dopo La vita in diretta, ma anche sulla pagina Facebook di Rai Uno, Insinna ha detto: “Gli autori de L’Eredità mi hanno detto: “Flavio, non puoi stare tutti i giorni lì soltanto a studiare, devi anche tenerti in forma”. (Continua dopo il video)

Flavio Insinna Anche Flavio Insinna si tiene in forma a casa 😏…E voi?Ora alleniamo tutti insieme la mente su #Rai1 con #LEredità#15aprile Gepostet von Rai1 am Mittwoch, 15. April 2020

Il conduttore de L’Eredità ironizza sulla sua forma fisica

Sempre nella medesima clip, il padrone di casa de L’Eredità ha fatto notare al numeroso pubblico della prima rete che le bottiglie utilizzate come pesi in realtà era vuote. A quel punto il professionista romano ma di origini siciliane ha detto: “Si lo so, le bottiglie sono vuote, ma gli autori non hanno mica specificato se dovevano essere piene perciò, nel dubbio, ho preferito un inizio morbido, soft, facendo della ginnastica dolce, senza strafare”.

Dopo aver fatto finta di allenare il suo fisico, il giudice de Il cantante mascherato ha consigliato i telespettatori di allenare la mente. In che modo? Ovviamente seguendo la replica del game show L’Eredità.

Flavio Insinna: la commozione per una email e gli ascolti record per le repliche

Prima di concludere l’anteprima e dare la linea alla rete per mandare in onda degli spot pubblicitari, Flavio Insinna è tornato ad ironizzare sul suo sollevamento pesi, dicendo: “Va bene, domani appesantirò le bottiglie”.

Ricordiamo che il giorno precedente l’attore capitolino si era emozionato leggendo una email scritta da una persona ce lo ringrazia perché le fa molta compagnia. Nel frattempo continuano gli ascolti al top del quiz tv del preserale di Rai Uno nonostante da oltre un mese vanno in onda degli appuntamenti del passato.