Uomini e Donne: una coppia storica ha avuto due gemelline (Foto)

Una coppia che si è formata a Uomini e Donne diversi anni fa si sta occupando a tempo pieno di due gemelline. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: una coppia storica del programma ha avuto due gemelline

Vi ricordate la modalità di Uomini e Donne chiamata Ragazzi e Ragazze? Il format era strutturato come nel trono over, oggi di grande successo, ma con ragazzi e ragazze giovani. Ne facevano parte anche Teresa Cilia e Tommaso Scala, i quali hanno avuto una frequentazione tra di loro, ma poi sono diventati entrambi tronisti del trono classico. Per la poca serietà dei protagonisti, per i pochi ascolti, per le troppe dinamiche da seguire, la modalità è stata abbandonata.

Tuttavia, ci sono due ragazzi che hanno iniziato la loro relazione in quel contesto e che oggi sono felicissimi. Si tratta di Valerio Lippolis e Anna Puca. Come ci ricorda il sito di gossip Isa&Chia, Valerio aveva deciso di partecipare al programma dopo nove anni di fidanzamento e un brutto periodo. Aveva provato a conoscere Nelly Vitiello ma le cose non sono andate bene.

Poi, Valerio è stato rapito da Anna. Si erano già conosciuti prima di ritrovarsi nello studio di Uomini e Donne, ma solamente in quell’occasione hanno iniziato a provare qualcosa l’uno per l’altra. La loro storia è andata avanti tra alti e bassi, ma adesso stanno vivendo un momento magico della loro vita: sono genitori di due gemelle.

Valerio e Anna genitori di due gemelline

La loro relazione è iniziata nel 2012 e dopo qualche anno hanno deciso di andare a convivere. Insieme, entusiasti per il loro amore, hanno deciso di provare ad avere un bambino e qualche mese dopo lei ha scoperto di essere incinta.

Entrambi hanno pianto dalla gioia, ma non si aspettavano quello che sarebbe successo qualche settimana dopo. Alla prima ecografia in cui sono andati insieme, la dottoressa ha rivelato che non era un solo bambino, ma due. Anna era incinta di due gemelline. Entrambi si sono paralizzati in un misto di paura e felicità.

Le bambine sono nate il 1 gennaio 2019 e adesso Valerio e Anna non possono essere più felici di così. Per il momento si vogliono concentrare su Zoe e Mia, ma probabilmente quando le bambine saranno un po’ più grandi organizzeranno anche il matrimonio.