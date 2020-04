“Mia moglie mi ha coperto gli occhi”: Paolo Bonolis in difficoltà, la Bonas di Avanti un altro provocante nel backstage [FOTO]

Sara Croce incanta il popolo del web

In occasione della Santa Pasqua la bella Sara Croce, Bonas di Avanti un altro ha voluto fare gli auguri ai suoi numerosi follower di Instagram. Inoltre, l’ex Madre Natura ha dato appuntamento per una nuova puntata in replica del game show del preserale di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Nella foto in questione la modella ha spiazzato tutto il popolo del web perché si è mostrata dietro le quinte del programma Mediaset, registrato allo studio 1 del centro Eliso, con un vestitino super sgambato. Ovviamente si tratta di uno scatto ricordo visto che le registrazioni sono state effettuate diversi mesi fa.

La Bonas di Avanti un altro con un vestitino super sgambato

La Bonas di Avanti un altro ha fatto il pienone, ovvero oltre 70 mila mi piace e complimenti di ogni tipo. Come anticipato prima, la bella Sara Croce di recente ha postato una foto molto eccitante che la mostra con addosso un costume di scena che ha infiammato il web. In pratica è un pezzo intero abbastanza sgambato che le disegna i fianchi dolci e il décolleté abbondante.

Inoltre il costume di scena è di colore rosa composto da paillettes, con cintura nera abbinata e stivali. Inoltre l’ex Madre Natura di Ciao Darwin 8 presenta i capelli lunghi e mossi lungo le spalle. Mentre il trucco appena accennato e le gambe chilometriche rendono lo scatto univo. (Continua dopo il post)

La reazione dei follower all’ultimo scatto di Sara Croce

Come detto prima, i follower hanno premiato questa foto con migliaia di likes e commenti. Ad esempio, un utente web ha voluto ironizzare scrivendole che la moglie l’ha costretto a coprirsi gli occhi per non fargli ammirare la sua bellezza.

Inoltre sono arrivati complimenti per la sua forma fisica e le hanno augurato anche a lei una buona e serena Pasqua. Al momento su Canale 5, il sabato sera, stanno andando in onda le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate dove l’affascinante Sara Croce è presente col ruolo di Madre Natura.