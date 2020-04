Addio a Maurizio Nazzaro, scompare una grande voce del sud, il cantante era stato anche a Sanremo

Scompare un grande artista, una voce melodiosa e unica, Maurizio Nazzaro lascia un grande vuoto nel mondo della musica. L’artista, originario di Napoli, è morto mercoledì 15 aprile. Da molti anni viveva a Martina Franca, in Puglia, dove si era trasferito con Carmela, diventata poi sua moglie. Il cantante viveva nella Valle D’Itria ma non aveva mai dimenticato la sua Napoli, che portava sempre nel cuore.

Infatti, la sua musica era influenzata fortemente dal genere neomelodico partenopeo che ha rievocato in canzoni come “Nfunno ‘o mare”. Nazzaro si è spento mentre era ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Ultimamente le sue condizioni erano peggiorate e si stava spegnendo giorno dopo giorno.

Maurizio Nazzaro partecipò anche a Sanremo

L’artista perse parte alla manifestazione canora Sanremo nel 1990 con il brano “Per curiosità”. Fu proprio questa canzone che lo rese famoso e lo portò alla ribalta del pubblico italiano. Lo stesso anno conquistò un altro successo con il brano “Ti senti sola”, con il quale partecipa al Festivalbar.

Da diversi anni il cantautore napoletano si era trasferito a Martina Franca. Ha proseguito la sua attività e ha inciso diversi dischi e fatto concerti girando per l’Italia. Negli ultimi due anni era stato colpito da una malattia che lo aveva costretto a modificare le sue abitudini. Questo periodo lo ha segnato profondamente e ha cercato di combattere la malattia ma non ha vinto.

Il tampone fatto a Nazzaro è stato negativo

Il cantante è morto all’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto ad appena 60 anni, dopo una crisi a causa della malattia. A Nazzaro è stato fatto il tampone per accertare se la sua morte non fosse sopraggiunta per il coronavirus. Il tampone però è risultato negativo e quindi è escluso che il cantante sia stato contagiato. La notizia della sua morte è stata data dalla famiglia.

Il cantante verrà seppellito stamattina nel cimitero di Martina Franca e il funerale non verrà celebrato, come da disposizioni del decreto governativo. Un addio alla musica in silenzio quello di Maurizio Nazzaro, che se ne va senza essere salutato dai suoi parenti e amici. La sua voce melodiosa sarà sempre ricordata come una grande voce del sud!