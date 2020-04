GF Vip: Paola Di Benedetto delusa da Andrea Denver e Paolo Ciavarro, le ultime dichiarazioni

Nonostante l’amicizia che li lega, Paola Di Benedetto ha avuto qualcosa di ridire sul comportamento di Andrea Denver e Paolo Ciavarro nella Casa

GF Vip: Paola Di Benedetto delusa da Andrea Denver e Paolo Ciavarro

La quarta edizione del Grande Fratello Vip, che si è conclusa da poco, ha visto un’inaspettato finale: la vittoria di Paola Di Benedetto. Gli scommettitori non avevano puntato nulla su di lei, ma a sorpresa, la giovane modella vicentina è riuscita a trionfare su tutti.

Tutti i concorrenti, vista la situazione di emergenza sanitaria che sta affrontando l’Italia, avevano promesso ad Alfonso Signorini di devolvere metà del montepremi alla Protezione Civile. Paola, però, ha optato per devolvere l’intera somma. Il gesto è piaciuto molto, anche se tante persone hanno criticato il metodo di votazione adottato dal programma.

Dopo la fine del programma, Paola è impegnata a rilasciare interviste, rispondere alle domande dei fan. In occasione di una sua intervista per il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la vincitrice ha detto di essere rimasta delusa da alcuni comportamenti di Andrea Denver e Paolo Ciavarro, nonostante la forte e vera amicizia che li lega.

Paola confessa: ‘Mi sarebbe piaciuto…

Paola Di Benedetto nel bene e nel male ha sempre detto la sua opinione. In Casa ha stretto dei rapporti di amicizia, rapporti cordiali, ha avuto scontri con Antonio Zequila e Fabio Testi. Ha regalato alla Casa momenti di allegria e spensieratezza, giusti per la sua età, ma anche momenti di commozione nel raccontare cosa la lega alla sua famiglia e al suo fidanzato Federico Rossi.

Tuttavia, durante l’intervista alla rivista di Alfonso, Paola ha detto che non riesce a capire chi sta sempre zitto e non si espone. Su questo ha dovuto anche richiamare i suoi grandi amici Andrea Denver e Paolo Ciavarro. Con il primo si sente legata da un rapporto quasi fraterno, ma lei stessa li ha rimproverati per il loro atteggiamento.

Paola ha detto che le sarebbe piaciuto molto che Andrea e Paolo si fossero esposti di più, che avessero detto almeno la loro opinione su scontri e dinamiche del programma. Insomma, dovevano prendere una posizione e il fatto che non l’abbiano mai fatto a Paola non è piaciuto molto. Voi che cosa ne pensate?