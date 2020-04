Il Paradiso delle signore spoiler 17 aprile: Vittorio scopre il segreto di Marta

Puntata decisiva quella di venerdì 17 aprile del Paradiso delle signore. In tale occasione, infatti, vedremo che Vittorio scoprirà il segreto di Marta e non solo. Salvatore sarà molto preoccupato per la sua storia con Gabriella, sarà disposto a tutto pur di non perderla.

Al grande magazzino, intanto, non si farà altro che parlare della campagna pubblicitaria basata sul lancio del primo uomo sulla luna. Paola e Franco, invece, faranno finalmente la pace.

Spoiler 17 aprile: Paola e Franco fanno pace

Nel corso dell’episodio del 17 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Armando racconterà a Marcello il vero motivo per il quale gli ha chiesto di liberargli la casa. L’uomo darà qualche chiarimento in più in merito al rituale privato che, annualmente, dedica a sua moglie defunta. Angela, invece, sarà parecchio contrariata. La fanciulla si confiderà con Gabriella in merito alla decisione di lasciare Riccardo.

Grazie alla mediazione di Salvatore, poi, Paola e Franco riusciranno a fare la pace. La venere, felice più che mai, condividerà la notizia con le sue colleghe. Molto presto per la donna potrebbe esserci una fantastica novità in arrivo. Il direttore del grande magazzino, invece, si recherà nella struttura per salutare le sue dipendenti e per mostrare loro l’articolo pubblicitario che le riguarda. Al centro della scena ci sarà il piccolo Carletto e la modella che ha posato per la nuova campagna pubblicitaria.

Vittorio scopre tutto al Paradiso delle signore

Grandi festeggiamenti, dunque, al Paradiso delle signore nella puntata del 17 aprile. Nello shopping center si respirerà un clima profondamente sereno e gioioso. A turare la quiete di questo momento così bello, però, ci penserà Marta. Dopo il malore avuto, infatti, Vittorio si metterà alla ricerca delle possibili cause che hanno spinto sua moglie a sentirsi male. Indagando un po’, Conti scoprirà il suo segreto.

Il protagonista troverà i farmaci che la donna sta assumendo a sua insaputa per curare la sua infertilità e farà anche un’altra scoperta. L’uomo, infatti, si renderà conto non solo della bugia, ma anche del fatto che quei medicinali stanno compromettendo le condizioni di salute della sua donna. La cosa lo farà molto arrabbiare ma, allo stesso tempo, anche preoccupare tanto. Salvatore, invece, dovrà escogitare un modo per riconquistare la sua Gabriella. Ci riuscirà?