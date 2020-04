Elena Sofia Ricci confessione scioccante: “A 12 anni abusata dal nonno dell’ amica”

Elena Sofia Ricci condivide un dramma comune della sua adolescenza

Elena Sofia Ricci alla giovane età di 12 anni ha subito abusi sessuali dal nonno della sua migliore amica. Quello per lei era già uno dei periodi più brutti della vita legato alla condizione familiare in cui viveva. Il padre e la madre si erano separati, lei Infatti è cresciuta lontano dal padre. Questa figura genitoriale l’attrice l’ha ritrovata soltanto Dopo tanti anni, praticamente da adulta.

Ai tempi situazione la faceva soffrire non poco, poi si è aggiunto questo dramma, che inizialmente non è riuscita a condividere con nessuno. Poi ha scelto di parlarne con uno psicologo, quindi è entrata in terapia. Ad oggi la terapia non è stata sospesa, ha soltanto cambiato psicoterapeuta, adesso infatti è seguita da uno specialista in violazioni, abusi.

La figura dello psicologo è stata per lei salvavita, piano piano Infatti è riuscita a superare il trauma. Ecco perché consiglia questo percorso a chiunque abbia vissuto la stessa cosa. Tramite lo psicologo ha scoperto che nel mondo sono tante le ragazze che almeno una volta nella vita sono state abusate, violentate anche da bambine.

Elena Sofia Ricci, l’amore e gli ostacoli della sua vita

Elena Sofia Ricci ha avuto anche un bel po’ di problemi per quanto riguarda i sentimenti e l’amore, ha sempre trovato uomini che non le hanno garantito nulla, anzi uomini che l’hanno sempre lasciata. Lei afferma di essersi innamorata davvero, mettendo tutta se stessa, credendo a chiunque fino in fondo, forse perché è Sempre stata troppo buona. Molti l’hanno presa in giro e lei purtroppo lo ha permesso.

In passato ha avuto una storia d’amore con Pino Quartullo dal quale ha avuto la sua prima figlia Emma. Lei ed Emma Adesso stanno collaborando alla registrazione di un film. La ragazza interpreta un personaggio che ha tanto da condividere con il passato di Elena Sofia. Tutto questo, dice la emoziona tantissimo ma soprattutto la diverte. Non avrebbe mai potuto immaginare che girare un film insieme alla figlia l’avrebbe divertita tanto.

Finalmente la felicità accanto al suo Stefano Mainetti

Attualmente la donna è sposata con Stefano Mainetti da 19 anni. Con lui l’attrice dice di avere trovato la sua felicità, la serenità. Stanno insieme da tantissimo, ma si amano proprio come il primo giorno. Lui per lei è l’uomo ideale, quello che ha sempre desiderato, cercato e mai trovato.

Ha tanti pregi e pochi difetti, dolce, romantico, chiacchierone, criticone, ma serio e leale. Non la prenderebbe mai in giro. Inoltre è Sempre presente quando ha bisogno e hanno imparato con il tempo a condividere qualunque cosa. Insomma il sogno ed il più grande desiderio di qualunque donna.