Luigi Favoloso e Elena Morali immagini choc su instagram (FOTO)

Luigi Favoloso e Elena morali uno scatto per entrare nella polemica

Luigi Favoloso e Elena Morali sono entrati per diritto nel mondo del gossip quando hanno comunicato di stare insieme. Secondo molti, i due si sono fidanzati soltanto per far parlare di sé, per diventare le nuove Star dei programmi televisivi come quelli di Barbara D’Urso. Infatti prima che scoppiasse il coronavirus erano al centro di ogni discussione e incuriosivano, soprattutto perché si cercava di capire se stanno insieme davvero o soltanto per egocentrismo.

Favoloso in particolare è solito muovere questi passi, per esempio la storia con Nina Moric ha tutte le carte in regola per essere un primo tentativo. È ovvio che si pensi che stiano insieme soltanto per interessi comuni, a confermare o comunque a dare qualche indizio in più è l’ultima foto che i ragazzi hanno postato sui social e che ha già creato tanto scalpore.(Continua dopo la foto)

Luigi Favoloso e Elena morali uno scatto hot li accomuna

Favoloso e Elena Morali si sono mostrati in uno scatto su Instagram in cui sono nudi, lui si copre dietro di lei, lei palesemente nuda con le mani incrociate. Il ragazzo ha poi aggiunto alla foto un commento che forse non serviva. Ha scritto che saranno insieme finché l’anima non li separi. Questo ha fatto pensare ancora di più il peggio. Tra l’altro una polemica sorta proprio in queste ore ha a che fare con chi ha potuto scattare la foto.

È evidente che la foto sia stata scattata da una persona in carne ed ossa, Non si tratta di autoscatto, né tantomeno è stato uno dei due a farla. Hanno le mani impegnate. Questo cosa vorrebbe dire? Tante cose. Intanto che in un periodo tragico come questo i due abbiano pensato di scattare una foto che poteva essere benissimo rimandata.

Secondo loro invece era fondamentale, probabilmente per tornare al centro dell’attenzione. In secondo luogo poi per questa bravata, probabilmente hanno anche ricorso alla violazione del decreto che non permette di entrare a contatto con altre persone, se non quelle con le quali si convive.

Il Coronavirus insieme, ecco cosa ne pensano i follower

I due ragazzi vivono insieme e stanno affrontando questo periodo con la convivenza appena iniziata. Dicono vada tutto bene, ma ai follower sembra non interessare. I messaggi e i commenti lasciati sotto il post non lasciano pensare niente di buono, chiunque li ha considerati superficiali, menefreghisti, egoisti ed egocentrici. Molti li hanno accusati di volerci prendere in giro affermando che se il mondo dovesse ritrovarsi formato da persone come loro, potremmo considerarci rovinati.