Luis Sepúlveda, scrittore di “Storia di una gabbianella e del gatto” muore per il coranavirus

E’ scomparso a causa del coronavirus Luis Sepúlveda, scrittore e giornalista cileno, aveva 70 anni

E’ morto Luis Sepúlveda, scrittore e giornalista cileno di grande fama, aveva 70 anni. La sua vita avventurosa l’ha terminata in un ospedale di Oviedo, colpito dal Covid-19, la sola malattia che poteva abbatterlo. Guerrigliero, esule politico ed ecologista, era una grande viaggiatore ed aveva esordito a Santiago del Cile con un racconto considerato pornografia dal preside del suo liceo.

Il racconto risale al 1963 e come aveva narrato lo scrittore tutti si erano innamorati della signora Camacho, la nuova professoressa di storia. Il suo talento era già emerso allora, ma era anche un cantastorie che scriveva favole come la bellissima Storia di una gabbianella e del gatto.

Luis Sepúlveda, scrittore cileno esule politico

Autore anche di tanti romanzi che avevano come tema centrale la lotta tra il bene e il male, era in grado di creare trame avventurose e personaggi picareschi. Nel suo esordio permise ai lettori di conoscere i suoi sette mesi trascorsi nella foresta amazzonica con gli indios Shuar.

Espulso dal Cile nel 1977, dopo due anni e mezzo di carcere si unì ad un missione dell’Unesco. Il suo intento era quello di dedicarsi allo studio di quale effetto avesse la civiltà popolazioni native. Da questo studio ebbe origine una storia che coinvolgeva due mondi, quello degli indios che non si fidavano del bianchi. Da una parte stavano i bianchi responsabili di crimini e dall’altro quelli che avevano insegnato a leggere al protagonista e gli avevano fatto conoscere un mondo diverso.

Lo scrittore era un grande viaggiatore

Nel secondo romanzo dal titolo Il mondo alla fine del mondo Luis Sepúlveda parlava invece delle navi-fabbrica con a bordo balene morte e trasformate in mattatoi. Lo scrittore parla anche degli inseguimenti tra le nebbie dell’Antartide e degli ecologisti che si ribellano contro i pescatori giapponesi.

Altro libro interessante dello scrittore è La frontiera scomparsa, ricco di racconti che mediante le tappe di un cileno che ritrova la libertà viaggiando in treno. Il protagonista, dopo il carcere di Pinochet, attraversa in treno o con mezzi di fortuna paesi come Argentina, Bolivia e giunge a Panama. Qui si imbarca per la Spagna. Era la sua stessa vita che metteva nei romanzi e lo faceva con un linguaggio semplice e schietto, anche crudo.