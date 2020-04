Asia Valente accusata di farsi mantenere da un uomo anziano, lei sbotta: “Tutta la verità” (FOTO)

Asia Valente, ex concorrente del GF VIP, si è fatta subito riconoscere per il suo carattere un po’ fuori dalle righe, ma in queste ore è stata accusata per un fatto molto più increscioso. Alcuni utenti dei social si sono resi conto di certe foto in cui la ragazza appare in compagnia di un uomo molto più grande di lei.

Tali immagini hanno subito fatto pensare che l’influencer si stesse facendo mantenere da lui in quanto molto ricco. A parlare della cosa è stata anche Deianira Marzano sui suoi social. Ad ogni modo, dopo le numerose polemiche, la fanciulla ha deciso di intervenire in prima persona e di chiamare in causa anche i suoi legali.

Il chiarimento di Asia Valente

Alcune ore fa Asia Valente ha replicato sui social dopo essere stata accusata di farsi mantenere. La ragazza ha detto di non dare minimamente peso a tutte le critiche contro di lei in quanto, essendo un personaggio pubblico, era consapevole che avrebbe potuto generare pareri contrastanti. Tuttavia, ciò che proprio non tollera è il fatto che vengano fatte delle insinuazioni molto pesanti in merito alle sue scelte e alle sue azioni.

Dopo aver detto di non dovere giustificazioni a nessuno e dopo aver definito gli accusatori come persone vuote e tristi, ha fatto un chiarimento. La Valente ci ha tenuto a chiarire di aver avuto solo due relazioni importanti nella sua vita, pertanto, tutti gli altri gossip sul suo conto sono assolutamente fasulli. Inoltre, chiunque abbia voglia di continuare ad insultarla e a muovere pesanti insinuazioni, dovrà vedersela con i suoi avvocati. (Continua dopo la foto)

L’influencer ancora accusata

Questo chiarimento, però, non è servito a placare l’ira degli haters. Pertanto, Asia Valente è stata accusata ancora una volta per ciò che decide di mostrare sui social. A seguito della pubblicazioni di clip che mettono in evidenza le sue curve, alcune persone le hanno detto che dovrebbe vergognarsi. Inoltre le hanno chiesto come reagisse suo padre a tutto questo.

Ebbene, con il sarcasmo che da sempre la contraddistingue, Asia ha detto che suo papà è a conoscenza di tutte le immagini e le clip che pubblica sui social, ma non solo. L’uomo è solito metterle anche dei like. Insomma, nonostante le critiche, l’influencer non ha la minima intenzione di cambiare.