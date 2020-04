“Cos’è quella pretuberanza sotto il braccio”: Justine Mattera col seno al vento, un dettaglio spiazza i fan [FOTO]

Lo strano buongiorno di Justine Mattera

La bella Justine Mattera ha voluto fare un nuovo regalo a tutti coloro che la seguono sul suo profilo Instagram, oltre 400 mila follower. La 49enne ha dato il suo buongiorno in maniera insolita postando uno scatto molto piccate e sensuale.

La soubrette americana ma trasferitasi in Italia da oltre 20 anni, ha voluto mostrare al popolo del web come passa la mattinata durante questa lunga quarantena da Covid-19. Ovviamente i seguaci non hanno perso occasione per complimentarsi con lei e chiederle un dettaglio che non è per niente passato inosservato. Di cosa si tratta? I dettagli continuano a leggere l’articolo.

La soubrette americana col seno al vento

Sul suo account Instagram, Justine Mattera si è mostrata in tutta la sua bellezza. La soubrette statunitense ha informato i follwer di essere particolarmente impegnata in questa quarantena. Ovvero le lezioni online dei suoi due figli, ma anche fare le pulizie di casa e prendersi cura del suo adorato cane.

Tutto questo racchiuso in uno scatto in bianco e nero d’autore che sembra quasi un ritratto. L’ex moglie di Paolo Limiti indossa un abitino dalla scollatura esagerata, che del suo décolleté non copre quasi nulla, tanto che fa capolino il reggiseno in pizzo nero. In poche parole in questa foto la 49enne è davvero irresistibile e che è diventata immediatamente virale. (Continua dopo il post)

Justine Mattera e il dettaglio malizioso individuato da un seguace

Come era prevedibile l’ennesima iniziativa social di Justine Mattera durante la quarantena da Coronavirus ha raccolto i suoi frutti: migliaia di mi piace e centinaia di complimenti. Ma un utente in particolare, che sembra avere un’ottima vista, si è accorto che sotto il braccio destro della soubrette spunta una protuberanza.

Incuriosito ha chiesto alla diretta interessato cosa fosse, un oggetto o qualcos’altro. Al momento, però, la 49enne non ha risposto mentre l’internauta ha avuto un atteggiamento malizioso. A cosa stava pensando? Resta il fatto che la sosia di Marilyn Monroe ha infiammato i suoi numerosi follower sin dalle prime ore del mattino.