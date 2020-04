Arrow 8: Stephen Amell pubblica un video inedito dell’ultimo giorno di riprese (video)

L’amata serie tv sull’arciere smeraldo è giunta al termine. Stephen Amell ha sorpreso i suoi fan con un video inedito dal set nell’ultimo giorno di riprese

Arrow 8: la serie televisiva giunge alla fine con l’ottava stagione

Dopo otto anni Arrow è giunta al capolinea. La serie televisiva statunitense è stata creata da Greg Berlanti, Mark Guggenheim e Andrew Kreisberg ed è andata in onda sul canale The CW. La serie è incentrata sulle vicende di Oliver Queen (interpretato da Stephen Amell) che è naufragato su un isola (non proprio deserta) e dopo 5 anni ha fatto ritorno a casa per diventare qualcun altro o, per citare l’intro, “qualcos’altro”: Arrow.

Negli otto anni in cui la serie è andata in onda Oliver ha affrontato i demoni del suo passato, ha conosciuto nuovi nemici, amici e amori. Da Arrow sono nati anche diversi spin off: The Flash e Legends of Tomorrow, ma anche Supergirl e Batwoman fanno parte dell’universo DC e hanno visto diversi crossover con la serie.

Le avventure di Oliver Queen si sono concluse lo scorso marzo quando le vicende legate alla crisi delle terre infinite (il crossover tra tutte le serie DC) ha portato al suo sacrificio. Oliver ha deciso di sacrificare la sua vita per permettere agli altri supereroi di vivere in un’unica realtà, nuova e diversa. Ha lasciato Felicity (Emily Bett Rickardson) e la figlia Mia, interpretata da Katherine McNamara, che probabilmente sarà la protagonista di un altro spin off ambientato nel 2040.

Stephen Amell pubblica un video inedito

La fine di Arrow è stato un duro colpo per tutti gli appassionati della serie e anche per gli attori che ormai sono diventati una grande famiglia. Ognuno di loro ha contribuito a rendere speciale questo show nel corso degli anni e ha lasciato diversi messaggi d’addio emozionanti sui social.

A sorpresa, Stephen Amell, il protagonista assoluto della serie, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, soltanto un giorno fa, un video che lo riprende nell’ultima scena della serie, quella in cui Oliver Queen si trova con Felicity nel posto in cui l’ha vista per la prima volta, pronti a stare insieme per sempre.

Come potete vedere dal post qui sotto, Stephen è circondato da alcuni attori del cast e da alcuni componenti della produzione. Poi si sente una voce fuori campo ringraziarlo per questi anni in cui è stato protagonista di Arrow. Tutti intorno a lui si sono sciolti in un lungo applauso provocando la sua commozione.