“Ma sei senza nulla addosso?”: Elodie prende il sole in terrazzo, le gambe nude infiammano il web [FOTO]

Elodie e la quarantena insieme a Marracash

Da quasi sue mesi la bella Elodie sta trascorrendo la quarantena insieme a suo fidanzato Marracash. La cantante romana e il rapper siciliano sono innamorati più che mai e spesso lo dimostrano sui loro rispettivi social. I due artisti si sono conosciuti grazie alla collaborazione nella hit estiva del 2019, Margarita.

L’ex allieva di Amici e la sua dolce metà hanno iniziato a frequentarsi dopo aver girato il videoclip del famoso brano e a quanto pare è stato un colpo di fulmine. Approfittando delle belle giornate di primavera e dell’impossibilità di uscire da casa, la Di Patrizi ha deciso di abbronzarsi un po’ postando il tutto su IG.

La Di Patrizi si prende il sole in terrazzo

Nelle ultime ore Elodie ha postato una serie di Stories sul suo account Instagram. Nello specifico si vede la Di Patrizi mentre prende un po’ di tintarella sul suo terrazzo. La ragazza è seduta comodamente su una sdraio ma non si inquadra il viso, bensì le sue meravigliose gambe.

Una foto che ha infiammato il web e in tanti si sono chiesti se la cantante italo-francese fosse in costume oppure non avesse nulla addosso. Al suo fianco c’era anche il fidanzato Marracash? un’iniziativa che di certo ha attirato l’attenzione degli 1,7 milioni di seguaci. (Continua dopo la foto)

La turbolenta vita sentimentale di Elodie

Ritornando alla sua vita sentimentale, prima di Marracash, Elodie aveva avuto una storia d’amore abbastanza turbolenta. E’ stata lei stessa a renderla nota attraverso una lunga intervista al quotidiano nazionale La Repubblica. L’ex allieva di Amici ha confessato che era molto giovane e incosciente, tanto da trasferirsi in Puglia perché o amava.

“Io avevo vent’anni, lui molti più di me. Ero incosciente, non sopportavo più la mia famiglia, scappavo da una situazione più grande di me che avevo creduto di poter gestire”: ha detto la Di Patrizi. Poi quest’ultima ha continuato così: “Ora non lo farei mai, allora pensavo di non avere niente da perdere”. La ragazza ha affermato che il fidanzato non stava bene, non poteva amarla, e lei si era ritrovata ancora una volta in una situazione più grande di lei e con uno sconosciuto.