Rudy Zerbi fa il cascamorto con Ida Platano, le parole che non ti aspetti: “E’ una donna…” [FOTO]

Rudy Zerbi e le parole al miele per Ida Platano

Qualche ora fa Rudy Zerbi ha realizzato una nuova diretta su Instagram esprimendo il suo giudizio su alcuni personaggi di Uomini e Donne, il dating show che tornerà in onda lunedì prossimo. Il professore di Amici di Maria de Filippi menzionando Ida Platano, protagonista del Trono over ha detto che è una donna meravigliosa.

La parrucchiera siciliana ma trasferita a Brescia è diventata popolare grazie alla sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Infatti il loro continuo tira e molla ha appassionato milioni di telespettatori di Canale 5. Da quasi due mesi la coppia sta trascorrendo la quarantena insieme e dopo la pandemia di Covid-19 potrebbero anche sposarsi. (Continua dopo il post)

Rudy Zerbi si complimenta lei ringrazia

Rudy Zerbi parlando con i suoi follower di IG ha speso delle parole al miele per l’ex dama del Trono over, Ida Platano. Menzionando diversi protagonisti del dating show Uomini e Donne, il giudice di Tu si que vales – in replica il mercoledì sera – ha detto testuali parole: “Ida Platano…Seguitela…E’ una donna meravigliosa con un cuore grande così…Davvero tanto grande…”.

I complimenti di Zerbi sono piaciuti tantissimo alla diretta interessata, la quale ha condiviso sul suo social il momenti in cui è stata menzionata da Rudy. Inoltre la compagna di Riccardo Guarnieri ha aggiunto un grande cuore come gesto di apprezzamento. In poche parole, sembra che la gentilezza dell’ex presidente della Sony sia ricambiata.

Ida Platano si congratula con Michelle Hunziker

E se Rudy Zerbi ha riempito di complimenti a Ida Platano lei non è stata da meno con un’altra donna. Infatti l’ex dama del Trono over di Uomini e Donne ha speso delle belle parole per Michelle Hunziker, conduttrice del tg satirico Striscia la Notizia.

Alla compagna di Riccardo Guarnieri è piaciuto tantissimo l’abito indossato dalla soubrette svizzera nella puntata di mercoledì. Nella Storie in questione la parrucchiera sicula ha scritto: “Bello il suo vestito…Proprio bello…”. Infine la donna ha consigliato i suoi follower di rimanere a casa e che tutti uniti ce la faremo.