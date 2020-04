Valentina Autiero non si accetta, “Nostalgia di un super fisico…” (Foto)

Valentina Autiero, una delle protagoniste più amate del trono over di Uomini e Donne, sta attraversando un momento di profonda crisi. La quarantenne romana ha, infatti, un carattere forte che ha sfoderato più volte durante le diverse puntate del talk di Maria De Filippi. Nel suo cuore, però, albergano anche tante insicurezze e molta fragilità.

Insomma, Valentina Autiero è un mix di emozioni che proprio l’esperienza di Uomini e Donne ha contribuito ad esternare. Adesso che la trasmissione è stata sospesa da un mese a causa del Coronavirus, sono molte la mancanze che la giovane ha rimarcato. Lo ha fatto mediante i social che utilizza per tenersi in contatto con i propri fans. Nelle ultime ore, però, parrebbe emersa un’altra grande insicurezza. Possibile che la Autiero non si piaccia più come un tempo?

Valentina Autiero a Uomini e Donne

Il percorso di Valentina Autiero a Uomini e Donne è iniziato ormai da diversi anni. In questo lasso di tempo, la dama ha conosciuto diversi uomini ma con nessuno di loro è riuscita ad instaurare il rapporto che avrebbe tanto desiderato. La donna ha confessato sin da subito di essere alla ricerca di un uomo attivo, non il classico pantofolaio. Vorrebbe, inoltre, che somigliasse caratterialmente al padre, scomparso in maniera molto prematura.

La sbandata più forte che Valentina ha preso a Uomini e Donne è stata quella per David Scarantino, poi uscito dal programma con Cristina. La conoscenza si era poi interrotta bruscamente lasciando molta amarezza nel cuore della ragazza che, più volte, si è lasciata prendere dallo sconforto piangendo in studio durante le registrazioni.

Nostalgia del passato

In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, Valentina Autiero sembra tirare fuori una delle cose che maggiormente non accetta. Pare, infatti, che da qualche tempo la ragazza non si piaccia più fisicamente o, meglio, che provi tantissima nostalgia per il fisico che aveva diversi anni fa. “Nostalgia di un super fisico almeno per me e per i miei gusti” scrive accanto ad una bella foto che la ritrae in passato. (Continua dopo il post)

Il senso di nostalgia per la forma fisica del passato potrebbe giungere anche dalle diverse critiche ricevute, proprio sul fronte del fisico, durante le sfilate di moda organizzate in trasmissione. Che certi commenti abbiano accentuato ancor di più le insicurezze della ragazza? Insicurezze infondate dato che Valentina è tra le più belle donne nel parterre femminile di Uomini e Donne.