Veronica Ursida pronta a lasciare per sempre Uomini e Donne?

Nonostante non sia arrivata da molto tempo a Uomini e Donne, il percorso di Veronica Ursida a Uomini e Donne non è stato molto semplice. La donna, infatti, ha intrecciato una relazione con Armando Incarnato che le ha portato notevoli sofferenze.

Potrebbe esserci soprattutto la delusione per la storia con Armando alla base della decisione di Veronica Ursida di cambiare vita. La sospensione della versione classica di Uomini e Donne, poi, potrebbe aver dato la spinta mancante a questa decisione. Ma dove andrà la bella Veronica? E cosa farà?

Un sogno sospeso a metà

Quello di Veronica Ursida di trovare il vero amore all’interno di Uomini e Donne potrebbe rimanere un sogno sospeso a metà. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha costretto gli editori a modificare i palinsesti televisivi portando, tra le altre cose, alla sospensione del talking più seguito di Mediaset. Sospensione che dura, ormai, da un mese e che potrebbe non essere revocata, nella versione classica, fino alla prossima stagione.

Uomini e Donne, infatti, riaprirà i battenti lunedì 20 aprile alle 14:45 ma lo farà con un format del tutto inedito. La stessa Raffaella Mennoia, nelle ultime ore, ne ha chiarito le modalità. I protagonisti sembrano destinati a ridursi dato che in campo, per il momento, ci saranno solo Gemma Galgani e Giovanna Abate. Ma che ne è degli altri partecipanti?

Veronica Ursida, cambiare vita col sorriso

Se c’è una cosa che ha sempre contraddistinto, nel bene e nel male, Veronica Ursida, questo è proprio il sorriso. Ed è con il bel sorriso che la contraddistingue, che la ragazza ha fatto intendere sui social la sua voglia di cambiare completamente vita concentrandosi sull’amore per il figlio e sulla ricerca di un amore vero e spassionato. Obiettivo che a Uomini e Donne è stato, purtroppo, completamente disatteso.

Perdersi d’animo non è un’alternativa contemplata per cui Veronica ha deciso di rimboccarsi davvero le maniche e realizzare nuovi progetti. Progetti sul piano lavorativo, non vi sono dubbi, che includerebbero la sua posizione di imprenditrice e che potrebbero includere anche ambiti televisivi. Un taglio netto con quanto accaduto a Uomini e Donne, sia che la dama rimanga o che vada via, è necessario. La storia con Armando Incarnato, infatti, è stata troppo dolorosa.