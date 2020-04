Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi? Lei sbotta così: “Non capite niente…” [FOTO]

Belen Rodriguez si sfoga su Instagram

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha avuto un duro sfogo su Instagram postando una foto con tanto di messaggio. La soubrette argentina nonostante sia bella e famosa ha anche molte fragilità che emergono dal passato. Oltre al successo la donna è piena di ansie, paure e dubbi. E’ stata lei stessa ha a confessarlo ai suoi oltre nove milioni di follower attraverso una riflessione social.

In passato la madre di Santiago ha fatto molta fatica a ritrovare sé stessa, restando schiava del giudizio negativo delle altre persone. Ovviamente le sue parole hanno scatenato una serie di reazioni avverse e addirittura in tanti hanno ipotizzato che si riferisse a Stefano De Martino. In poche parole in molti le hanno scritto se per caso i due sono di nuovo in crisi. A quel punto è intervenuta sul marito affermando che lui non c’entra nulla.

La soubrette argentina e Stefano De Martino in crisi? Lei chiarisce

Attraverso il suo account Instagram, Belen Rodriguez ha avuto un lunghissimo sfogo parlando di passato e e di imperfezione. La soubrette parla in terza persona ma è palese che tali parole riguardano solo lei.

“Un giorno si accorse che la propria accettazione del fatto di non esserlo lontanamente riesce in qualche modo a farle assaggiare un pizzico diverso di libertà. Quella parola che aveva sempre sentito, le piaceva, era musicale, vissuta sulla sua pelle in altre sfaccettature, ma questa versione era decisamente quella che preferiva…”, questa è solo una parte del discorso della moglie di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ricorda le sue fragilità su IG

Come accennato prima, Belen Rodriguez ha ribadito ad alcuni follower che avevano insinuato di una sua possibile crisi col ballerino napoletano, che il discorso sull’accettazione non era rivolto al marito Stefano De Martino.

La conduttrice di Tu si que vales ha precisato che è uno sfogo social che riguarda semplicemente sé stessa come una donna. Un discorso accompagnato da una foto che ritrae il suo braccio con in mano un velo bianco che in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di likes e commenti di ogni tipo. Ecco il post in versione integrale: