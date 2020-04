L’Oroscopo del 17 aprile 2020 di tutti i segni: Bilancia e Scorpione curatevi di più

Continua ad essere positivo l’Oroscopo dei nati sotto il segno dell’Ariete anche nella giornata del 17 aprile 2020. Bilancia e Scorpione devono dedicarsi un po’ di più al proprio aspetto fisico. Il Leone è stato messo a dura prova, ma le cose potrebbero presto migliorare.

Ariete al top secondo l’Oroscopo del 17 aprile 2020

Ariete. Arguti e propositivi. La giornata si prospetta molto creativa e propositiva. Cogliete l’occasione per cimentarvi in un nuovo progetto e sfruttate al massimo la presenza di Mercurio nel vostro segno, che vi garantirà tanta elasticità e spirito reattivo. In amore sarete intraprendenti, ma attenti a non prendere decisioni affrettate dettate dall’entusiasmo.

Toro. Periodo di grandi rivelazioni. L’Oroscopo del 17 aprile 2020 non è molto proficuo per i Toro. Le relazioni di coppia potrebbero giungere ad un momento di svolta, più negativo che positivo. Potreste ricevere qualche piccola delusione in amore. Purtroppo non siete molto avvezzi all’adattarvi ai cambiamenti, per tale ragione potreste mostrare parecchia tensione e agitazione.

Gemelli. Se avete seminato bene, questo è il momento di raccogliere tutti i frutti. Nella giornata odierna potrebbe capitare di togliervi qualche piccola soddisfazione. In amore è sicuramente il vostro periodo ed anche il lavoro vi porterà liete novelle. Non vi resta che tenere gli occhi ben aperti, qualcosa di inaspettato sta per accadere.

Cancro. Non sono state giornate facili ma, poco per volta, la situazione incomincerà a migliorare. Sarebbe opportuno aprire i vostri orizzonti ed abbandonare le consuetudini che caratterizzano la vostra indole. Siate più flessibili, sia in amore sia nel lavoro. Solo mettendovi in gioco potrete dare luogo alla vera rinascita.

Leone. Tra tutti i segni dello zodiaco forse il Leone è quello che ha sofferto di più l’obbligo di rimanere chiuso in casa. La settimana non è stata affatto semplice e la tensione si ripercuoterà anche nella giornata di venerdì. Per vedere uno spiraglio di luce dovrete aspettare il fine settimana. Piccole tensioni anche con il partner.

Vergine. In queste settimane vi hanno accompagnato insoddisfazione e di delusione che, per fortuna, stanno per andare via. La giornata si prospetta alquanto propositiva, specie per quanto riguarda la sfera lavorativa. Il blocco dell’economia ha colpito anche voi, ma molto presto potrete rialzarvi e costruire il vostro futuro su basi più solide.

Bilancia e Scorpione curatevi di più

Bilancia. Questo non è il momento di gettare la spugna. In questo periodo vi siete un po’ trascurati, perciò approfittate di questo giorno per dedicarvi un po’ di più alla cura del vostro corpo e della vostra mente. Venere favorirà la situazione amorosa, mentre diverse tensioni si ripercuoteranno in ambito lavorativo.

Scorpione. La settimana è stata alquanto turbolenta per i nati sotto il segno dello Scorpione. Per fortuna, però, a partire dal week-end ci saranno delle belle notizie per voi. A partire dalla giornata di venerdì il vostro umore tornerà ad essere un po’ più alto e potreste cominciare a guardare in ottica questo periodo, magari dedicandovi un po’ di più al vostro fisico.

Sagittario. State vivendo una fase transitoria in amore in cui siete prossimi a prendere decisioni importanti. In questo giorno si farà sentire parecchio l’intolleranza alle regole e agli schemi. Siete molto riflessivi e state prendendo in considerazione dei cambiamenti importanti. Chi non sarà sulla vostra stessa lunghezza d’onda, non potrà che rimanere indietro, o peggio ancora, perdervi per sempre.

Capricorno. Anche per i nati sotto questo segno è il momento di prendersi qualche rivincita. Gli ultimi giorni sono stati parecchio tesi ed agitati, specie perché vi siete trovati ad affrontare dei cambiamenti importanti. La situazione, però, comincerà ad andare meglio. Dal punto di vista del lavoro, invece, chi ha un’impresa proprio, molto presto, potrebbe rimettersi in moto e tornare più forte di prima.

Acquario. Se c’è una cosa che proprio non tollererete nel giorno del 17 aprile secondo l’Oroscopo sono le regole. Voglia di evasione e di ribellione caratterizzerà la giornata dei nati sotto questo segno. In amore sarete alla continua ricerca dei vostri spazi. Non avete mai fatto castelli in aria, né apprezzato chi è solito farli. Questo vi potrebbe portare a qualche piccolo screzio con il partner.

Pesci. Sarete più emotivi ed empatici del solito, questo potrebbe portarvi ad essere un po’ insicuri. Specie nel lavoro, sarebbe il caso di non mostrarvi deboli e di provare a reprimere questo vostro stato d’animo. L’eccessiva sensibilità in amore vi rende vulnerabili. Sarebbe meglio non dare troppe conferme al partner in questo giorno, o potrebbe approfittarne.