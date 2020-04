Pamela Prati si confessa dopo lo scandalo Mark Caltagirone:”Ho pochissimi amici”

Pamela Prati è stata al centro di gossip e scandali negli scorsi mesi. Il suo presunto matrimonio con Mark Caltagirone è stato al centro, per intere settimane, di programmi televisivi e sui giornali. Il polverone che ha travolto la showgirl. Molti gli italiani che tramite i social hanno espresso il proprio disappunto. La bella sarda è andata avanti nonostante tutto e si è messa al lavoro scrivendo un libro.

Come una carezza, questo il titolo dell’opera letteraria di Pamela Prati, racconta i segreti della sua vita. La showgirl ha raccontato in una lunga lettera, pubblicata da Novella 2000, cos’è accaduto dopo lo scandalo Caltagirone. Una vicenda che ha finito per danneggiarla. Ha vissuto mesi molto complicati e anche dal punto di vista lavorativo la situazione è andata peggiorando.

La presunta storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone

Pamela Prati in diverse trasmissioni ha professato il suo amore per Marco Caltagirone, detto Mark, parlando addirittura di figli adottati insieme. A distanza da qualche settimana dalla notizia del matrimonio, però, qualcosa non è andato per il verso giusto. Dagospia ha lanciato la bomba secondo la quale il presunto sposo non sarebbe mai esistito. E’ iniziato un lungo, laborioso e aspro processo mediatico che ha viste coinvolte anche le socie dell’agenzia della quale faceva parte ovvero Eliana Michelazzo e Pamela Petricciolo.

Verissimo, avrebbe dovuto avere l’esclusiva sulle foto del suo matrimonio. Cerimonia mai avvenuta. Silvia Toffanin, sentendosi presa in giro in prima persona, ha espresso i suoi dubbi al pubblico e alla diretta interessata, riguardo l’esistenza di Marco Caltagirone. Pamela Prati da par suo ha continuato a confermare che l’uomo era veramente al suo fianco.

Ospite di Barbara D’Urso la showgirl ha preferito uscire dallo studio piuttosto che rispondere alle domande. Solo a distanza di alcuni mesi e dopo aver provato ad inventare apparizioni social del presunto fidanzato, le protagoniste di questa tristissima vicenda hanno confessato che avevano inventato tutto scaricando la colpa l’una sull’altra.

Le confessioni di Pamela Prati

Come detto in precedenza, Pamela Prati ha raccontato in una lettera pubblicata da Novella 2000 ciò che sta vivendo. La showgirl ha confessato che dopo la vicenda legata a Mark Caltagirone ha pochissimi amici ma quei pochi lo sono veramente, in particolare Pierfrancesco Pingitore e Valeria Marini.

La bella sarda ha raccontato che da tanto tempo era a lavoro per questo libro. Nonostante in passato abbia avuto diverse volte richieste in tal senso, solo ora ha deciso di mettere mano al libro perchè si sentiva che fosse il momento giusto.