Pago svela i segreti del passato e del presente nel suo primo libro: “Vagabondo d’amore”

Pago è stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip. Nonostante la sua avventura non sia arrivata fino all’atto finale, si è parlato moltissimo di lui e della sua storia con Serena Enardu.

Proprio le vicende amorose dell’ex protagonista di Uomini e Donne e del cantante hanno infiammato il gossip. Una storia difficile e travagliata che sembrava finita ma che invece ha ripreso corpo cambiando forma.

Di questo e di molto altro Pago parla nel suo primo libro “Vagabondo d’amore”. L’artista sardo ha deciso di raccontare alcune fasi della sua vita sconosciute ai più. Segreti del passato e del presente che sin qui non ha avuto modo di svelare. Spazio, ovviamente, anche a tutta la vicenda sentimentale che l’ha visto protagonista insieme a Serena.

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu

La crisi tra Pago e Serena Enardu è iniziata quando sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte. Quella con il tentatore che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante. In conclusione è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale.

Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera. Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto. A distanza di qualche settimana la bella sarda ha avuto la possibilità di entrare come concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante entrambi siano stati eliminati a poche settimane di distanza, una volta fuori hanno cominciato a viversi la loro storia.

Il primo libro di Pago

Come detto in precedenza, Pago ha scritto il suo primo libro. Il titolo tradisce una tematica fondamentale del suo lavoro editoriale ovvero l’amore. Proprio su questo verte il libro dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Sui social in molti hanno paragonato la scelta di Pago a quella di Giulia De Lellis che ha parlato nel suo libro del tradimento di Andrea Damante. L’artista sardo cerca di spiegare com’è si può ritrovare un amore quando tutto sembra perduto. Un racconto che ripercorre le tappe fondamentali della sua vita privata e della storia con Serena Enardu.