“Devo darvi una tremenda notizia”: Lorella Cuccarini commossa a La vita in diretta

Lorella Cuccarini annuncia un lutto

Il penultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta si è aperto con Lorella Cuccarini che ha comunicato al pubblico di Rai Uno una brutta notizia. Dopo aver dato il benvenuto, la padrona di casa si è detta molto addolorata per quanto successo. Purtroppo è venuto a mancare in Spagna, precisamente ad Oviedo, lo scrittore ed intellettuale cileno Luis Sepulveda.

Quest’ultimo aveva 70 anni, aveva combattuto numerose battaglie nella sua vita ma non è riuscito a vincere, purtroppo, quella contro il Coronavirus. La soubrette romana era evidentemente rammaricata e sofferente. Subito dopo ha parlato anche il suo collega, Alberto Matano che ha spiegato come è iniziato il calvario dello scrittore. L’uomo era ammalato verso la fine di febbraio, quando il Covid-19 arrivò in terra iberica.

Alberto Matano emozionato per la morte Luis Sepulveda

Dopo l’intervento di Lorella Cuccarini ha preso la parola Alberto Matano che al pubblico ha detto: “Ve lo avevamo detto quando si era ammalato, era fine febbraio. Aveva contratto il virus, era stato ricoverato appunto ad Oviedo, in Spagna”. Dopo aver rivelato che ultimamente si era aggravato, il conduttore de La vita in diretta ha voluto ricordare le sue opere. La più famosa è la storia di ‘Una gabbianella e del gatto’ che le insegnò a volare.

Inoltre l’ex volto del Tg1 ha affermato che lui era anche un grande attivista, si è battuto per l’ecologia, ha fatto molte e molte battaglie che resteranno in questa storia. Ricordando Luis Sepulveda il giorni sta è apparso emozionato.

Michele Placido ricorda il poeta spagnolo

Dopo che Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno comunicato al pubblico la morte dello scrittore Luis Sepulveda, ad intervenire a La vita in diretta tramite Skype è stato il regista Michele Placido.

Quest’ultimo si è unito al dolore e al cordoglio dei due professionisti Rai citando un pensiero. In poche parole l’attore abbastanza commosso ha recitato una frase del grande poeta iberico: “E’ molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile”.