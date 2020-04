Giulia D’Urso parla di Giulio Raselli: “Si inc**za perché non funziona”. Ecco cos’è successo (Foto)

Giulio Raselli e Giulia D’Urso stanno passando la quarantena insieme. Con le loro stories e i loro video tengono compagnia a migliaia di italiani. L’ex tronista ha avuto modo di parlare spesso della fidanzata. Nonostante la relazione sia iniziata da poco lui si dice pronto a fare passi importanti.

Nei giorni scorsi ha fatto sorridere molti lo scherzo che l’ex corteggiatrice ha fatto al fidanzato. Si è nascosta dietro alla porta del bagno e quando lui è uscito gli ha messo paura. La coppia sembra più felice che mai. Durante il giorno condividono con i loro episodi della loro quotidianità che riescono a strappare un rossiro.

La storia tra Giulia e Giulio nata a Uomini e Donne

Giulio Raselli è entrato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia. Nel percorso la ragazza si è concentrata particolarmente proprio su di lui e Manuel Galiano. Sono stati loro i protagonisti del momento più atteso quello della villa. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, ma anche di alti e bassi e incomprensioni, Giulio Raselli si è dovuto fare da parte visto che la scelta è ricaduta su Manuel.

Per Raselli è arrivata l’esperienza a Temptation Island dove si è avvicinato molto a Sabrina anche se tra di loro c’è sempre stata amicizia, facendosi conoscere ancor meglio dal pubblico da casa. Subito dopo la possibilità di sedere sul trono più ambito d’Italia. Nel suo percorso da tronista, come aveva annunciato sin dall’inizio, non si è risparmiato.

Il giovane si è concentrato su Giulia D’Urso e Giovanna Abate, con le quali ci sono stati momenti molto romantici alternati ad altri di grande tensione. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, Giulio Raselli ha scelto Giulia. A questo punto i due hanno iniziato la loro meravigliosa storia d’amore lontano dal programma e che continua a gonfie vele.

Giulia D’Urso parla di Giulio Raselli

Nelle scorse ore Giulia D’Urso ha pubblicato una storia nella quale si intravede il fidanzato intento a darle una mano con le pulizie. La bella ex corteggiatrice ammette che il ragazzo non è molto portato ma nonostante questo si impegna.

Nelle foto si vede Giulio Raselli che prova a spolverare. Purtroppo per lui pare che non riesca nell’operazione con successo. Il motivo è molto semplice, perchè non ha usato il panno. Quando la fidanzata glielo fa notare l’ex tronista si arrabbia, ovviamente in maniera scherzosa. Giulia D’Urso, però, non ha perso occasione per condividere questo momento abbastanza divertente con i suoi fan.