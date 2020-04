L’ex manager di Adriana Volpe rivela: “E’ stata fidanzata con Fabio Testi”

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. E’ stata capace di mettersi in luce grazie alla sua simpatia e al suo carattere, mostrando tutte le sfumature della sua personalità.

Per un lungo periodo della sua permanenza nella casa si è parlato di un presunto flirt con Antonio Zequila. Ovviamente la storia riguarderebbe il passato di entrambi. Adriana Volpe ha sempre negato l’eventualità con grande forza. Da questa situazione sono venuti fuori alcuni scontri non troppo piacevoli.

Nelle scorse ore, però, l’ex manager Francesco Chiesa Soprani, in un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Nuovo, ha parlato di una storia di Adriana Volpe con un altro concorrente del Grande Fratello Vip ovvero Fabio Testi

L’avventura al Grande Fratello Vip di Adriana e Fabio

Adriana Volpe ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip con grande entusiasmo, portando sorrisi e buonumore. Con Michele Cucuzza si è divertita molte volte ad intrattenere i compagni di avventura. Ad un certo punto, però, sono nati i primi screzi con Antonella Elia che più volte l’ha attaccata.

Tutto è cambiato quando il Grande Fratello ha pensato bene di scegliere proprio Adriana come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia.

Fabio Testi sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip si è messo in gioco. E’ diventato per tutti un punto di riferimento. L’attore è stato prodigo di consigli per tutti i concorrenti del reality. Ha creato un rapporto speciale con Paola Di Benedetto che ha trovato in lui un punto di riferimento. Ad un certo punto Fabio Testi aveva palesato la possibilità di lasciare la casa. Grazie ad un video del figlio ha poi deciso di continuare prima di essere eliminato.

La storia tra Adriana Volpe e Fabio Testi

Come detto in precedenza, all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è parlato molto di un presunto flirt tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Lex manager Francesco Chiesa Soprani, in un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Nuovo, ha svelato che la conduttrice ha avuto una storia con Fabio Testi.

A suo dire nel 1994 fu proprio l’attore a rivelargli che erano fidanzati. La scelta dell’ex manager di Adriana Volpe di rivelare la cosa è legato al fatto che vuole, a suo dire, che “i telespettatori sappiano che, oltre il presunto flirt con Zequila, ce ne è un altro molto più interessante”.