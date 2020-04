Coronavirus in Italia, bollettino del 16 aprile 2020, 168.941 casi (Video)

Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha reso noti i nuovi dati dell’emergenze Coronavirus riferiti alla giornata di oggi, 16 aprile 2020. I numeri confermano quelle che sono le tendenze degli ultimi giorni. I ricoveri sono scesi in maniera abbastanza netta, sia in ambito regolamentare che in terapia intensiva.

Il totale di coloro che hanno incontrato l’infezione nelle ultime settimane sale a 168.941 soggetti con un incremento, rispetto al bollettino riferito ieri, pari a 3.786. Un numero che potrebbe sembrare ancora elevato ma che è dovuto, per lo più, ad un maggior numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ad un numero maggiore di test, ovviamente, corrisponde un numero maggiore di casi riscontrati.

Coronavirus in Italia, ricoveri in ulteriore calo

Continua, seppur lenta, la discesa della diffusione del Coronavirus in Italia. Ad oggi sono 106.607 le persone positive al virus con un incremento di 1.189 unità rispetto a ieri. Di questi, il 72% (76.778 persone) si trova in isolamento domiciliare fiduciario con pochi sintomi o con sintomatologia completamente assente. I ricoverati in ospedale sono 26.893 con una diminuzione di ben 750 unità in 24 ore. Sono diminuiti di 143 casi i ricoveri in terapia intensiva (questo è il dato più basso dal 21 marzo 2019).

I morti registrati nella giornata odierna sono pari ad un totale di 525 persone con una diminuzione di 53 unità rispetto a ieri. Il totale del deceduti a causa del Coronavirus sale, dunque, a 21.645. Aumentano i guariti che arrivano, in totale, a 40.164 con un incremento di 2.072.

Regioni più e meno colpite

Anche oggi la Lombardia è la Regione italiana con il maggior numero di positivi, 33.090 (+941). Seguono il Piemonte con 13.783 casi (+879), l’Emilia Romagna con 13.663 casi (+457), il Veneto con 10.800 casi (+366) e la Toscana con 6.613 casi (+277). La Lombardia, tra l’altro, ha avuto, da sola, la metà del totale dei deceduti. Se, infatti, in Italia, sono in totale 22.170, ben 11.608 sono stati in terra lombarda.

Sul fronte opposto, il Molise è la Regione con il numero di positivi più basso, 203 con 0 incrementi rispetto a ieri. Seguono la Basilicata con 273 casi (+16), la Valle D’Aosta con 518 casi (+13), l’Umbria con 536 casi (+7 casi) e la Calabria con 847 casi (+38). Tra queste Regioni è da segnalare il Molise in cui, nelle ultime 24 ore, non si sono riscontrati nuovi contagi da Coronavirus.