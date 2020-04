Tempesta D’Amore anticipazioni 17 aprile 2020: Lucy e Paul si baciano

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono intrise di pathos e tensioni emotive. Linda inaugura il suo caffè ma succede uno scandalo in presenza della stampa locale. Henry dice una cosa molto importante a Jessica, la quale avanza una proposta.

Lucy è devastata dai sensi di colpa nei riguardi della defunta sorella Romy. Per scoprire il motivo, basta leggere gli spoiler della puntata della popolare soap bavarese in onda venerdì 17 aprile su Rete 4, alle ore 19:40.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Lucy devastata dai sensi di colpa

Henry decide di mettere in pratica il suggerimento di Marianne, ovvero dare la carta di credito a Jessica per vedere come la usa. L’estetista del Furstenhof, però, interpreta il gesto del fidanzato come un atto d’amore e decide di usarla per liberarsi dei debiti contratti con André. Quest’ultimo, dopo aver parlato con Natascha, si rende conto di aver combinato un pasticcio con Linda e Werner. Lo chef decide così di correre ai ripari.

Nel frattempo, Lucy e Paul aiutano Linda ad aprire il suo caffè. Subito dopo, l’amica di Franzi fa un sogno particolare con il padre della piccola Luna. Si trova sdraiata sui verdi prati in compagnia di Paul. I due finiscono anche per baciarsi. Al risveglio, la bionda Ehrlinger è devastata dai sensi di colpa nei confronti della defunta sorella Romy.

Franzi difende Tim

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in programma venerdì 17 aprile su Rete 4, garantiscono nuove emozioni e clamorosi colpi di scena. Capendo di aver fatto un grosso errore, André studia un piano per ripristinare la sua reputazione con la sorella di Christoph. Gli si accende una lampadina ma per realizzare la sua idea geniale ha bisogno dell’aiuto di Jessica.

La mattina dell’inaugurazione del caffè di Linda, due uomini si presentano al Furstenhof in cerca di Tim, al quale rimproverano un’assenza non autorizzata dal lavoro. Franzi difende il fratello gemello di Boris dalle loro accuse. Nel frattempo, Marianne stuzzica Jessica. E allo stesso tempo si verifica uno scandalo in presenza della stampa locale. Il veterinario dice alla sua fidanzata qualcosa di molto importante. Contenta, la madre della piccola Luna avanza una proposta.