Beautiful anticipazioni 19-25 aprile: Shauna scopre la verità su Beth

Le anticipazioni di Beautiful riferite alle puntate in onda su Canale 5 dal 19 al 25 aprile svelano che Flo svelerà a Shauna la verità su Beth. La Fulton però sconsiglierà alla figlia di mettere al corrente Hope della realtà dei fatti. Nello stesso tempo, Hope si convincerà che Liam sia più felice con Steffy e le due bimbe e lo spingerà ancora una volta nelle braccia della ex moglie.

Beautiful, anticipazioni: Flo entra nella famiglia Logan

Dopo aver scoperto i risultati delle analisi del DNA, Bill ha potuto tirare un sospiro di sollievo, visto che non è il padre biologico di Flo. Il papà della Fulton è invece Storm, che salvò Katie donandole un rene.

La ragazza verrà accolta dalle sorelle Logan con grande affetto Flo, senza ovviamente sapere che la Fulton è la complice di Reese nello scambio di culle di Beth. La Fulton si sta sentendo in colpa per questo e nelle puntate di Beautiful ora in onda, è certa di voler dire alla Logan la verità su Beth.

Nello stesso tempo, ci sarà grande scompiglio nella famiglia Logan e anche in quella degli Spencer, dopo che la verità sul padre di Flo verrà a galla, Inoltre, Shauna dirà di non sapere nulla della gravidanza di sua figlia. Questo particolare rischierà di far crollare il piano della giovane Fulton e di Buckingam.

A quel punto, non avendo altra alternativa, Flo sarà costretta a dire di essere stata coinvolta da Reese nell’adozione di Phoebe. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, madre e figlia si accorderanno per tacere la verità ad Hope su Beth, complicando ancora di più la situazione.

Steffy all’oscuro di tutto

Continuando con le anticipazioni di Beautiful della settimana, Steffy verrà tenuta all’oscuro da suo padre e suo nonno del fatto che Flo sia una Logan. Intanto, Shauna ripenserà alle parole di Flo e cambierà idea. Forse è ora di vuotare il sacco e di mettere al corrente Hope che sua figlia Beth è viva. Tuttavia, la Fulton vorrà prima chiedere un parere alla sua amica di vecchia data Quinn.

Tutte e tre saranno certe che svelare in questo momento quanto successo sia deleterio. Ancora una volta, Hope continuerà a credere che sua figlia sia morta dopo il parto all’isola di Catalina. Nello stesso tempo, i suoi rapporti con Liam si faranno sempre più freddi. Infine, nelle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 19 al 25 aprile, Hope cercherà di spingere Liam tra le braccia di Steffy, certa che sia più felice con lei e le piccole Kelly e Phoebe.