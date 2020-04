Escile…: Barbara De Santi si mostra senza vestiti su IG, delirio sul web [FOTO]

Chi ha seguito Uomini e Donne conosce benissimo Barbara De Santi. La dama ha fatto parte del parterre già diversi anni fa e quest’anno ha deciso di ritornare in studio. La maestra bolognese è molto amata dal pubblico a casa, anche se da parte di qualcuno non mancano le polemiche.

Vista la quarantena e il tanto tempo libero a disposizione, ha sfogliato come tanti altri personaggi dello spettacolo, un album di ricordi. Nel dettaglio, la donna ha postato uno scatto totalmente nuda che già in passato ha scatenato non poche polemiche al trono over.

Lo scatto bollente di Barbara De Santi

Quello di Barbara De Santi è di sicuro uno scatto a luci rosse. La dama del trono over di certo non è più una ragazzina ma il suo corpo parla da solo. Nello scatto in questione, la maestrina si è messa a nudo davanti all’obiettivo per sponsorizzare un noto marchio di orologi.Tale servizio fotografico risale a qualche anno fa e già in passato è stata criticata.

Come si vede nell’immagine Barbara De Santi ha messo in mostra in particolar modo le sue forme e il suo lato B, praticamente scoperto. Lo stesso anche per il seno, fasciato solamente dalle mani. In tanti ovviamente hanno apprezzato lo scatto ma non sono mancati nemmeno commenti imbarazzanti. Infatti, uno tra tutti ha fatto sorridere in modo particolare: “Escile”. Ecco il post in questione:

Fare l’amore come una escort: il primo libro della dama

Barbara De Santi per chi non lo sapesse ha scritto un libro autobiografico dal titolo molto particolare, “Fare l’amore come una escort”. Il motivo di questo titolo abbastanza curioso lo ha spiegato lei stessa in una recente intervista al Magazine di Uomini e Donne. La stesura del testo è iniziata qualche anno fa e il suo intento è stato quello di fare un reso conto degli uomini che hanno fatto parte della sua vita.

Inoltre, ha parlato anche di alcune escort che ha conosciuto e che le hanno svelato alcuni ‘segreti’intimi sugli uomini. Dopo tale confronto, Barbara De Santi pensa di aver capito perchè in tanti scappano da lei dopo una breve frequentazione.