Giovanni Ciacci attacca Paola Di Benedetto:”La sua vittoria è stata inutile, non mi ha dato emozioni”

Paola Di Benedetto è stata la trionfatrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex madre natura si è fatta conoscere per la sua dolcezza, la sua spontaneità e la sua bontà d’animo che ha mostrato a più riprese. Nonostante tutto, però, c’è chi l’ha attaccata perchè non avrebbe palesato il suo carattere.

In realtà Paola Di Benedetto non è mai stata al centro delle tante discussioni e liti che hanno animato questa edizione del Grande Fratello Vip. Giovanni Ciacci è tra quelli che non hanno notato la presenza di Paola Di Bendetto nella casa. Un attacco arrivato dalle pagine del settimanale Nuovo sulle quali l’opinionista ha raccontato il suo punto di vista.

Il trionfo di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento. In questo momento molto complicato, anche Paola Di Benedetto ha voluto esprimere la sua opinione. Si è detta sconvolta per quanto sta succedendo.

In questa circostanza, come è accaduto anche agli altri concorrenti ha avuto la possibilità di parlare con i suoi affetti. Ha svelato di aver sentito i suoi genitori e il fidanzato e che fortunatamente tutti stanno bene. Ha raccontato più volte di aver sentito la mancanza di Federico Rossi, sottolineando il grande amore che li unisce.

Proprio in finale è arrivato un dolcissimo video messaggio di quest’ultimo che le ha dato ancora più forza. All’ultimo televoto l’ex madre natura ha superato Paolo Ciavarro che come lei è stato ben lontano dalle discussioni, chiaro segnale delle preferenze del pubblico.

L’attacco di Giovanni Ciacci a Paola Di Benedetto

Giovanni Ciacci, come detto in precedenza, ha rilasciato un’intervista a Nuovo nella quale ha parlato della vittoria di Paola Di Bendetto al Grande Fratello Vip. L’opinionista ha dichiarato, sarcasticamente, che si è accorto del fatto che fosse nella casa solo durante la finale.

Ha definito vittoria di Paola inutile, perchè lui è un amante delle emozioni forti e, a suo dire, l’ex madre natura non ne avrebbe regalate. “Credo abbia vinto solo perchè le sue fan erano forti al televoto”