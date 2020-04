Romina Power in lutto, la perdita riaccende il dolore per Ylenia (FOTO)

Romina Power nelle ultime settimane sembra avvolta dalla malinconia. Forse la quarantena a cui è costretta per via del coronavirus, la sta portando indietro nel tempo, quando ancora con lei c’era sua figlia Ylenia Carrisi. Purtroppo, questo malessere poche ore fa si è trasformato in dolore perchè è venuto a mancare lo scrittore preferito della sua primogenita.

Si tratta del famoso scrittore cileno Luis Sepulveda, scomparso all’età di 70 anni a causa del Covid- 19. Ovviamente la sua scomparsa ha rattristato tutto il mondo e pare in modo particolare anche l’ex di Al Bano che sui social si è lasciata andare ad un dolce e tristissimo pensiero.

Romina Power avvolta da l’ultimo saluto Luis Sepulveda Un post sentito ma allo stesso tempo triste, quello condiviso da Romina Power su Instagram, che come detto in precedenza ricorda Luis Sepúlveda, il noto scrittore e poeta cileno che ha perso la vita a causa del Coronavirus. Nella didascalia che accompagna l’immagine, una semplice scritta “R.I.P.” e un cuoricino rosso.

Romina Power rivela che era uno degli scrittori preferiti di Ylenia. Una faccina triste e più che comprensibile, chiude il suo post. Un doppio dolore, se così si può definire per l’artista che da un lato è rammaricata per la scomparsa dello scrittore e dall’altro è stata avvolta di sicuro da mille ricordi. (Continua dopo il post)

Il lutto riaccende il dolore per la figlia Ylenia Carris

Nonostante siano trascorsi 26 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, Romina Power continua a cercarla. Infatti, proprio di recente ospite a Chi l’ha Visto? ha trasmesso una nuova immagine di sua figlia, con il volto da donna e non più da ragazzina. Un nuovo identikit che spera potrà portarle qualche bella notizia, sopratutto in un momento delicato come questo.

Dopo la partecipazione ad Amici insieme ad Al Bano, Romina Power si è trasferita a Cellino San Marco e ha deciso di trascorrere la quarantena, almeno fino a quando non finisce l’emergenza nella sua tenuta di famiglia. Li dove è cresciuta e sopratutto dove ha vissuto la sua piccola Ylenia.