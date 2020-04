Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme: “Con Romina Power manteniamo le distanze…”

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme

Ebbene sì, dopo tanti rumors finalmente è arrivata la conferma ufficiale. La lunga crisi con tanta di separazione si è risolta con un ritorno di fiamma. Al Bano e Loredana Lecciso, per la gioia dei loro figli Jasmine e Bido sono ritornati di nuovo insieme.

A rivelarlo è stato lo stesso Maestro di Cellino San Marco attraverso una lunga intervista per il magazine DiPiù Tv. “Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’”, sono queste le parole del cantautore. E Romina Power?

Al Bano parla di Romina Power

Intervistato dal periodico di gossip DiPiù Tv, Al Bano ha rotto il silenzio sulla sua situazione sentimentale rivelando che lui e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia. Ma col giornalista ha menzionato anche la sua ex moglie Romina Power. Ricordiamo che al momento quest’ultima si trova anch’essa a Cellino San Marco per fare la quarantena da Covid-19.

La cantante americana si è sistema in un’altra casa, vicino al laghetto, e con il Maestro e soprattutto con la sua rivale mantengono le distanze. Stando alle parole del salentino, la Power non vede l’ora di poter tornare in California perché la sua vita è lì, insieme al fratello Tyron Junior e alla loro sorella Taryn.

Le dichiarazioni di Loredana Lecciso

La scorsa settimana era stato lo stesso Al Bano a confidare ad un altro giornale che lui e Loredana Lecciso stavano trascorrendo insieme la quarantena a Cellino San Marco. Ma in quell’occasione l’artista pugliese non aveva anticipato nulla. Mentre l’ex soubrette salentina in un’altra intervista aveva detto che tra lei ed Al Bano c’è grande solidarietà.

Stanno bene e crede che sia normale darci conforto a vicenda. “Da ragazzi è molto più semplice farlo, perché ogni cosa ha un nome. Ma crescendo non senti più la necessità di etichettare un sentimento, quanto più quella di viverlo. E io cerco di viverlo nel migliore dei modi: è un periodo sereno, vivo la quotidianità”, ha concluso la madre di Jasmine e Bido.