Lorella Cuccarini la combina grossa a La vita in diretta, che gaffe: “Ma sei sicura…?”

Lorella Cuccarini e la mega gaffe su Luca Argentero

Nel penultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta, la padrona di casa Lorella Cuccarini ha commesso una clamorosa gaffe prima di cedere la linea a L’Eredità. Negli ultimi minuti la soubrette romana ha ricordato al pubblico di Rai Uno di vedere l’ultima puntata di questa stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction di successo con protagonista Luca Argentero.

Tra l’altro quest’ultimo un paio di settimane fa aveva fatto una gaffe su Eleonora Daniele dicendole che non sapeva fosse incinta. La collega di Alberto Matano parlando della vita privata dell’attore ed ex concorrente del Grande Fratello 3 l’ha combinata grossa. In che senso? Andiamo a vedere cosa ha fatto in live.

La conduttrice romana viene ripresa

Prima di cedere la linea alla rete, Lorella Cuccarini a La vita in diretta ha detto testuali parole: “Con Luca Argentero, che tra l’altro è diventato anche papà!”. Ma la verità è un’altra, infatti la compagna Cristina Marino non ha ancora partorito, quindi l’ex gieffino per il momento non è padre. Con molta probabilità la collega di Alberto Matano ha avuto un lapsus e si confusa con la gravidanza e l’imminente parto.

Dopo la mega gaffe dell’ex ballerina romana, in studio ha richiamato la sua attenzione tanto che la stessa ha chiesto cosa stava accadendo. La Cuccarini si è resa conto di aver fatto uno sbaglio perché tra quelle poche persone presenti in studio è calato il gelo.

Alberto Matano senza parole a La vita in diretta

E a proposito di dietro le quinte, prima che partisse la sigla finale de La vita in diretta si è sentito dire: “Ma sei sicura?”. Ovviamente si riferivano al fatto se il protagonista di Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero fosse diventato effettivamente padre.

Anche il collega, l’ex volto del Tg1 Alberto Matano è stato preso in contropiede perché era distratto e non si è reso conto cosa stava accadendo all’interno dello studio romano. A quel punto la regia della Rai ha fatto partire la sigla evitando di continuare a commettere gaffe.