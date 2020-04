Mazzata per Barbara D’Urso, il no di Mediaset e il via libera per Maria De Filippi

Annullato il Grande Fratello Nip

L’emergenza sanitaria Covid-19 sta continuando a stravolgere i palinsesti di Rai e Mediaset. Nelle ultime ore sul web girano alcune voci che riguardano due stakanoviste della televisione italiana.

La prima è Barbara D’Urso che sta continuando ad andare in onda con Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. La seconda è Maria De Filippi che lunedì tornerà con una nuova formula di Uomini e Donne.

Per quanto riguarda la programmazione estiva ed autunnale, sembra che il Grande Fratello 17 di Carmelita al momento non si farà. E pensare che la stessa a fine febbraio aveva detto: “A settembre parte il mio Grande Fratello”. Stando a Dagospia il reality show nin si farà più mentre Filippo Bisciglia, Alessia Marcuzzi e Queen Mary possono stare sereni: Temptation Isaland Nip e Vip si faranno.

Al via Temptation Island Nip e Vip

Sul noto portale di Roberto D’Agostino si legge che a settembre 2020 la 17esima edizione del Grande Fratello non andrà più in onda come aveva annunciato la stessa Barbara D’Urso. Mentre, stando a Dagospia, dovrebbe essere trasmesso Temptation Island sia la versione Nip con Filippo Bisciglia che quella Vip con Alessia Marcuzzi. Ma a causa dell’emergenza Coronavirus come avverrà tutto questo?

Il sito di pettegolezzi e gossip riporta: “Il programma dei sentimenti non potrebbe prescindere ovviamente dal contatto fisico, il cast e il gruppo di lavoro verrebbe a essere messo in quarantena prima delle registrazioni?”. Inoltre in queste settimane l’autrice e braccio destro della De Filippi, Raffaella Mennoia ha chiarito che i casting erano aperti e che le trasmissioni non erano state cancellate dal palinsesto di Canale 5.

Come avverranno le registrazioni?

Ora c’è da capire come avverranno le registrazioni di Temptation Island. Ricordiamo che la versione Nip ogni anno parte a giugno, quindi l’Italia potrebbe essere ancora in piena emergenza per il Covid-19.

Mentre per quella Vip, che di solito va in onda tra settembre ed ottobre c’è ancora tempo e le restrizioni potrebbero essere terminate. A questo punto non rimane che attendere per avere delle informazioni in più.