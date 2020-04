Uomini e Donne spoiler registrazione 16 aprile: le prime confessioni di Gemma e Giovanna (VIDEO)

Giovedì 16 aprile è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e sono trapelati i primi spoiler. Considerando che il programma si svolgerà a porte chiuse, queste anticipazioni sono trapelate direttamente dal siti Witty TV.

In particolar modo, è stata pubblicata una clip nella quale sono raggruppati tutti i pensieri e le prime impressioni dei protagonisti di questa novità assoluta. Ovviamente, i pensieri maggiormente interessanti sono quelli espressi delle troniste Gemma e Giovanna.

Le prime impressioni di Gemma e Giovanna

La caporedattrice Raffaella Mennoia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video, il cui contenuto integrale è presente sul sito del programma, in cui sono presenti degli spoiler sull’ultima puntata registrata di Uomini e Donne. In tale clip hanno parlato alcuni esponenti della produzione, gli opinionisti e, naturalmente, le due troniste. In merito a queste ultime due, le donne hanno lasciato trapelare i primi commenti in merito a questa nuova esperienza.

Gemma ha detto di essere molto entusiasta di questo nuovo format. Per lei è sicuramente un’esperienza nuova, considerando che viene da un’epoca in cui non esisteva affatto la possibilità di mandarsi messaggi. Ad ogni modo, da inguaribile romantica quale è non può far a meno di sperare che questa sia la volta buona per incontrare l’amore. Per Giovanna, invece, questo è un sistema molto più congeniale data l’età. La fanciulla ha detto di essere gasatissima e di essere convinta che nascerà l’amore. (Clicca qui per il video)

Altri spoiler su Uomini e Donne e cosa pensano i fan

In merito ai commenti degli altri membri del cast, invece, la Mennoia ha chiarito che si tratta di un’esperienza assolutamente inedita, che si evolverà al passo con i tempi. Gianni, invece, ha sollevato un aspetto molto curioso di tutta questa dinamica, ovvero, il fatto che dietro una tastiera potrebbero essere alto il rischio di essere ingannati da qualcuno. Tina, invece, non ha potuto far a meno di mostrare tutto il suo stupore per essere partecipe di un esperimento assolutamente anticonvenzionale.

Ma alla fine dei conti, come avranno preso i fan questi spoiler sul nuovo format di Uomini e Donne? Leggendo un po’ su Instagram le impressioni sembrano alquanto positive. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa avverrà nel concreto ma, ovviamente, non manca anche qualche critica. C’è chi, ad esempio, reputa tutto questo una grande cretinata.