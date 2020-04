Francesca Tocca e Valentin di nuovo insieme? Lei posta una foto e poi la cancella (foto)

Non è ancora finita la storia tra Francesca Tocca e Valentin, dopo il clamore che ha suscitato sui social e non solo. La ballerina ha postato una foto insieme a lui, per poi cancellarla qualche ora dopo

Amici 19: Francesca Tocca e Valentin di nuovo insieme?

Pare non sia ancora finita la storia d’amore tra Valentin, concorrente di Amici 19, e Francesca Tocca, ballerina professionista del talent da anni. Questa storia ha fatto davvero molto scalpore. A inizio anno si parlava di una crisi del matrimonio della ballerina, sposata da anni con Raimondo Todaro, di Ballando con le stelle. I due hanno anche una bambina.

Invece, nel corso del programma di Maria De Filippi si sono fatte sempre più insistenti le voci di un flirt tra lei e Valentin. Dopo le indiscrezioni del settimanale Chi, Maria stessa aveva insinuato dei dubbi nei telespettatori quando ha litigato in prima serata con il ballerino rumeno. La conduttrice ha fatto riferimento a “cose che non dirà mai”.

Infatti, qualche giorno dopo la sua eliminazione, Valentin ha svelato ogni cosa sul suo rapporto con Francesca. Lei gli ha detto che con il marito è finita ad ottobre, che sentiva la sua mancanza come più di un amico o un partner di ballo, e quindi a gennaio è iniziata la loro relazione. Tuttavia, con il post pubblico il ballerino l’ha anche lasciata.

La foto pubblicata e poi cancellata di Francesca

Il post di Valentin era arrivato all’improvviso e non è difficile crederlo visto che Francesca stava continuando a pubblicare foto di coppia con musiche romantiche in sottofondo. Da quel momento, però, la ballerina ha tolto il segui su Instagram a Valentin e si è ritirata nel silenzio.

Qualche giorno dopo sono arrivate parole di vicinanza per lei da colleghi e amici, fino ad uno sfogo molto diretto in cui la ballerina ha detto a tutti senza mezzi termini che “si era rotta il c***”.

Tuttavia, ieri Francesca ha pubblicato una foto nelle sue Instagram Story in cui è ancora con Valentin in uno dei loro balli sensuali. Questi balli li hanno contraddistinti nel corso di Amici 19. La foto potete vederla qui sotto. Non solo, ma Francesca ha ripreso a pubblicare canzoni romantiche che parlano di una storia d’amore complicata. Insomma, sono tornati insieme secondo voi? Sembrerebbe proprio di sì.