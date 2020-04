Ursula Bennardo sgancia una bomba: “Siamo scappati da Uomini e Donne…” che succede? (VIDEO)

Alcune ore fa, Ursula Bennardo, ex dama di Uomini e Donne, ha fatto delle confessioni alquanto stuzzicanti sul programma e sulla sua vita con Sossio. La coppia è nata sotto i riflettori del talk show di Maria De Filippi ed ha superato grandi ostacoli anche a Temptation Island.

Adesso è trascorso diverso tempo da quel giorno in cui si conobbero nel programma ed è nata anche una figlia. Per tale ragione, la dama ha voluto registrare un video contenente delle dichiarazioni che stanno sconvolgendo i fan.

Le confessioni di Ursula di Uomini e Donne

Nell’ultimo post presente sul profilo Instagram di Ursula Bennardo è presente un video in cui la protagonista parla del percorso a Uomini e Donne. La fanciulla ha esordito dicendo di aver incontrato Sossio diverso tempo fa e di aver dato luogo ad una storia davvero entusiasmante. Durante il loro cammino, si sono amati e si sono odiati moltissimi, ma hanno tenuto duro e sono ancora insieme.

Dopo un po’ di tempo, decisero di scappare via dal programma di Canale 5 per poter continuare la loro relazione al di fuori lontano dai riflettori. Se la Bennardo dovesse tirare un po’ le somme di tutto, non potrebbe che dire di essere molto felice e di non sentire la mancanza di nulla. La clip, però, si è interrotta nel momento in cui la compagna di Sossio ha pronunciato una frase molto ambigua. La donna ha detto che solo una cosa manca alla loro coppia.

Sossio Aruta e la Bennardo si sposano?

Subito dopo aver pronunciato queste parole, tutti i fan di Uomini e Donne, che hanno sempre supportato Ursula Bennardo e Sossio Aruta, hanno subito gridato al matrimonio. In effetti, durante la permanenza del cavaliere nella casa del GF VIP, il protagonista ha palesato la volontà di suggellare l’amore con la sua dama attraverso il vincolo matrimoniale.

Tuttavia, considerando i tempi che corrono, i due non si erano mai sbilanciati più di tanto nell’ufficializzare la cosa. Secondo la maggior parte dei follower, però, i due potrebbero aver preso decisioni importanti in merito. Non ci resta che sintonizzarci sul loro profilo nell’attesa di ulteriori aggiornamenti.