La prova del cuoco, Claudio Lippi irriconoscibile: “Ho perso 20 chili e ora sono…” [FOTO]

Claudio Lippi interviene a La vita in diretta

Dallo scorso settembre Claudio Lippi è stato chiamato ad affiancare Elisa Isoardi a La prova del cuoco. Una coppia insolita che è piaciuta sin da subito al pubblico di Rai Uno. Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 il cooking show è stato sospeso e potrebbe riprendere verso la metà di maggio.

Nel frattempo il professionista milanese sta facendo la quarantena nella sua abitazione e nella giornata di giovedì si è collegato via Skype col rotocalco La vita in diretta. E attraverso la video chiamata i telespettatori della prima rete hanno notato un suo cambiamento drastico. Cosa gli è successo?

Il co-conduttore de La prova del cuoco dimagrito di 20 kg

Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno effettuato una video chiamata con Claudio Lippi. Quest’ultimo, seduto sul suo divano ha ironizzato sulla sua condizione confinato nel suo appartamento. Il co-conduttore de La prova del cuoco ha ammesso che in questo mese si è dedicato molto a sé stesso e alla cura del corpo. Essendo lontano dai fornelli del programma culinario di Elisa Isoardi, il professionista ha ammesso di aver perso parecchi chili.

“Sono molto attento per mangiare,” ha spiegato in diretta alla conduttrice. “Mia moglie mi ha messo su una strada di corretta alimentazione. Ho perso 20 kg, ora mi sento uno strafigo e vorrei mantenere così. Mi sento molto meglio“, ha precisato Lippi nel rotocalco di cronaca e spettacolo. (Continua dopo la foto)

Claudio Lippi parla delle sue fissazioni

Intervenuto via Skype a La vita in diretta, Claudio Lippi a Lorella ed Alberto ha detto ch in fondo non gli pesa la vita da casalingo. Il professionista Rai è felice di dedicare più tempo a sé stesso e anche alla cura del corpo.

Il cantante lombardo ha ammesso di essere un malato di ordine, pulizia e precisione. Infine alla Cuccarini ha detto: “Sono addirittura metodico, ed è ciò che rende la mia persona fastidiosa. Ho sposato una donna non tanto per amore, quanto perché è l’unica tanto paziente da sopportarmi“.